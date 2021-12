Frankreich hängt nach Einschätzung der Notenbank Deutschland heuer beim Wirtschaftswachstum deutlich ab und dürfte gut doppelt so stark zulegen. Das französische Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde voraussichtlich um 6,7 Prozent steigen, sagte Zentralbank-Chef Francois Villeroy de Galhau am Mittwoch. "Diese Zahl ist viel höher als in der ersten Jahreshälfte erwartet wurde und das größte Wachstum seit mehr als 50 Jahren", sagte er im RTL Radio.

Die Wirtschaft bleibe robust, sagte de Galhau. Die Firmenchefs seien zwar etwas vorsichtiger, was die Zukunft angehe. "Aber wir haben das Vorkrisenniveau seit September wieder erreicht und liegen jetzt darüber." Die Notenbank will ihre Prognose am 20. Dezember veröffentlichen und hatte im September für 2021 nur ein Plus von 6,3 Prozent erwartet und im Juni allenfalls 5,8 Prozent.

Im Rezessionsjahr 2020 war Frankreichs Wirtschaft um rund acht Prozent eingebrochen und dürfte nach Prognose der EU-Kommission heuer um 6,5 Prozent wachsen und 2022 um weitere 3,8 Prozent zulegen. Zum Vergleich: Die deutsche Wirtschaft war im ersten Coronajahr preisbereinigt nur um 4,6 Prozent geschrumpft und dürfte laut EU-Schätzung 2021 um 2,7 Prozent wachsen und 2022 um weitere 4,6 Prozent an Fahrt gewinnen. Die exportorientierte deutsche Wirtschaft leidet vor allem unter den globalen Lieferproblemen. Frankreichs Impfkampagne ist zudem erfolgreicher als die deutsche. Dies dürfte geholfen haben, dass Unternehmen und Verbraucher die Konjunktur spürbar anschieben. (reuters)