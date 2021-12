Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel weiter gestiegen. In der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 76,28 US-Dollar (67,51 Euro). Das waren 46 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 59 Cent auf 72,95 Dollar.

Am Ölmarkt sorgen derzeit Nachrichten zur Corona-Pandemie für Erleichterung. Am Mittwoch hatten die Impfstoffhersteller Pfizer und Biontech bekanntgegeben, dass ihr Vakzin mit einer dritten Impfdosis wirksam gegen die neuentdeckte Omikron-Variante ist. Seither konnten die Rohölpreise einen Teil ihrer schweren Verluste von Ende November wettmachen.

Beim Auftauchen von Omikron wurde befürchtet, dass gängige Impfstoffe deutlich weniger oder schlimmstenfalls gar nicht gegen die Mutante wirken. Das hatte die Erdölpreise erheblich belastet, da neuerliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens befürchtet wurden. Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 waren die Ölpreise in historischem Ausmaß eingebrochen. (apa)