Amazon ist in Italien wegen Missbrauchs seiner Marktmacht zu einer milliardenschweren Geldstrafe verdonnert worden. Die Kartellwächter verhängten am Mittwoch ein Bußgeld von 1,13 Milliarden Euro. Der US-Konzern habe konkurrierenden Anbietern von Online-Logistikdiensten geschadet und seinen eigenen Dienst – Fulfillment by Amazon (FBA) - begünstigt, begründete die Kartellbehörde die Strafe. Amazon werde Änderungen vornehmen müssen, die überwacht würden. Der US-Onlineversandhändler kündigte derweil an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.

Amazon: "Ungerechtfertigt"

Amazon erklärte, FBA sei "ein komplett optionaler Service" und die Mehrheit der Drittanbieter bei Amazon verwende ihn nicht. "Wenn sich Verkäufer für den Versand durch Amazon entscheiden, tun sie dies, weil er effizient, bequem und preislich wettbewerbsfähig ist", hieß es. Die verhängte Geldbuße und verordneten Maßnahmen seien daher ungerechtfertigt und unverhältnismäßig.

Die EU-Länder wollen die Spielregeln für US-Technologieriesen verschärfen. Neben Amazon sind auch Google, Facebook, Apple und Microsoft ins Visier europäischer Behörden geraten. (reuters)