Die finnische Fluggesellschaft Finnair streicht im Februar wegen vieler Corona-Ausfälle ein Fünftel ihrer Flüge. "Die Omikron-Variante und die Grippe-Saison haben zu einem deutlichen Anstieg der Krankmeldungen bei den Finnair-Beschäftigten und ihren Partnern geführt", teilte Finnair am Mittwoch mit. Die Airline wolle mit der Streichung von Flügen Änderungen in letzter Minute vermeiden.

Finnair wolle vor allem Flüge auf Strecken mit vielen Verbindungen canceln, teilte die Airline weiter mit. Kundinnen und Kunden haben dann die Chance, einen Flug zu einem anderen Zeitpunkt zu bekommen. Betroffen sind demnach Ziele wie Stockholm, Oslo, Paris oder Rom.

Der Start der neuen Langstreckenverbindung nach Dallas in den USA werde darüber hinaus verschoben, teilte die Airline mit; auch Verbindungen nach Asien werden ausgedünnt. Diese Verbindungen sind ein wichtiges Geschäft für das Unternehmen.

Finnair gehört mehrheitlich dem finnischen Staat. In der Coronapandemie kündigte die Airline 2020 an, tausend Stellen zu streichen, etwa 15 Prozent des Personals. Wie in vielen europäischen Ländern steigen die Inzidenzen in Finnland aktuell an. Das Land mit 5,5 Millionen Einwohnern hatte am Dienstag mehr als 8.000 neue Corona-Fälle verzeichnet. (apa, afp)