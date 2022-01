Die Ausgangslage ist für die Finanzmärkte zu Beginn des neuen Jahres von Herausforderungen geprägt. Viele Experten sind der Meinung, dass das heurige Jahr schwankungsanfälliger sein wird als 2021. Was für die einzelnen Anlageklassen im Detail zu erwarten ist und welche Strategie Investoren heuer fahren sollten, darüber diskutiert am Dienstag, dem 18. Jänner ab 18 Uhr 30, eine hochkarätige Expertenrunde in der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft.

Die Börsen haben, mit wenigen Ausnahmen, bekanntlich ein großartiges Jahr 2021 hinter sich. Vor allem der amerikanische Leitindex S&P 500 sticht hervor, er hat jetzt drei Jahre hindurch zweistellige Anstiege verzeichnet. Da ist es wenig verwunderlich, dass die Sorge vor einer Korrektur steigt. Ein Auslöser könnten die anziehenden Inflationsraten sein.

Die Teuerungsraten sind weltweit stark gestiegen, in der Eurozone lag die Inflation zuletzt auf dem höchsten Stand seit Ende der 90er Jahre. Das wiederum bewegt viele Notenbanken, aus dem Krisenmodus auszusteigen oder über eine Straffung der Geldpolitik zumindest nachzudenken. Gleichzeitig ist die Pandemie immer noch nicht vorbei, gewisse Beeinträchtigungen in den Lieferketten sind wohl weiterhin zu erwarten.

Am Podium:

Harald Holzer, Vorstand und Chief Investment Officer der Kathrein Privat Bank; Kornelius Purps, Europa Stratege der HypoVereinsbank München; Bernhard Haas, Rohstoff Spezialist der Erste Asset Management

Moderation: Monika Rosen, Vizepräsidentin, Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft