Der chinesische Staatschef Xi Jinping hielt am ersten Tag der Davos-Agenda des Weltwirtschaftsforums 2022 am Montag, den 17. Januar, eine Sonderrede. Zur Stabilisierung der globalen Konjunktur plädiert Chinas Präsident Xi Jinping für eine stärkere internationale Zusammenarbeit. Es gehe in Zeiten der Pandemie darum, dass die globale Wirtschaft nicht wieder einen Durchhänger erleide, sagte Xi am Montag bei der Online-Konferenz "Davos Agenda" des Weltwirtschaftsforums (WEF).

Zugleich warnte er, falls Industrieländer geldpolitisch auf die Bremse treten oder gar eine Wende vollziehen sollten, komme es zu negativen Folgen für die weltweite Wirtschafts- und Finanzstabilität: "Und Entwicklungsländer würden die Hauptlast tragen." Einige dieser Staaten seien in Zeiten der Pandemie bereits in Armut und Instabilität zurückgefallen. Auch viele Industrieländer durchlebten "schwere Zeiten", sagte Xi. "Lassen sie uns voller Vertrauen die Hände reichen für eine gemeinsame Zukunft."

Die Weltbank warnte jüngst vor einer deutlichen Abkühlung der globalen Konjunktur und sieht vor allem ärmere Länder unter Druck. In diesem Jahr dürfte die Weltwirtschaft noch um 4,1 Prozent wachsen, 2023 dann um 3,2 Prozent. Im vergangenen Jahr dürfte es noch zu einem Plus von 5,5 Prozent gereicht haben - als Erholung von der ersten Phase der Corona-Krise.

Welt im Umbruch

Die Welt durchlaufe große Veränderungen, die seit einem Jahrhundert nicht mehr gesehen wurden, sagte Xi. Die internationale Gemeinschaft führe einen zähen Kampf gegen Covid-19. Er betonte, dass die gemeinsamen Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft große Fortschritte im weltweiten Kampf gegen die Pandemie bedeuten. Weiters unterstrich er die Bedeutung von Impfstoffen und ihre gerechte Verteilung, um die weltweite Impflücke zu schließen. China werde sich weiterhin aktiv an der internationalen Zusammenarbeit zur Pandemie-Bekämpfung beteiligen.

Nach Jahrzehnten intensiver Bemühungen des chinesischen Volkes sei China auf dem besten Weg, den Aufbau einer Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand in jeder Hinsicht abzuschließen, so Xi. Wir haben historische Erfolge bei der Beendigung der extremen Armut erzielt und uns auf eine neue Reise zum vollständigen Aufbau eines modernen sozialistischen Landes begeben. Weiters sagte er, dass der Reichtum eines Landes am Fortschritt seiner Bevölkerung gemessen werde.

Weitere Teilnehmer

Als weitere Redner stehen unter anderem UN-Generalsekretär António Guterres und der indische Premierminister Narendra Modi auf dem Programm.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Mittwoch an dem virtuellen Davos-Dialog des Weltwirtschaftsforums teilnehmen. Die Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos, die traditionell Mitte Jänner stattfindet, war wegen der Corona-Lage verschoben worden. Stattdessen hatte die Stiftung angekündigt, Führungskräfte digital zusammenbringen. Wie das WEF mitteilte, geht es um weltweite Herausforderungen wie den Klimaschutz.

Der WEF-Jahresgipfel, der traditionell im Januar in Davos stattfindet, findet dieses Jahr aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie wieder virtuell statt. Die Veranstaltung dient als Plattform für weltweite Führungskräfte und CEOs, um zusammenzukommen und ihre Ansichten über die aktuellen Herausforderungen in der Welt auszutauschen. (apa, reuters, red.)