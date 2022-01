Am dritten Tag World Economic Forum in Davos wird um 13 Uhr der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz eine so genannte Special Adress an die Teilnehmer richten.

Experten erwarten, dass einer der Schwerpunkt seiner Rede beim virtuellen Davos-Dialog des Weltwirtschaftsforums auf dem internationalen Klimaschutz liegen wird. Deutschland hat zum Jahresbeginn die G7-Präsidentschaft führender westlicher Wirtschaftsmächte übernommen und Olaf Scholz hatte einen internationalen "Klimaklub" vorgeschlagen. (red)