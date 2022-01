Am vierten Tag des World Economic Forum in Davos war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit einer Sonderrede zu Gast. Sie wandte sich an Russland: "Wenn die Lage außer Kontrolle gerät, wenn es weitere Angriffe auf die territoriale Integrität der Ukraine gibt, werden wir antworten mit massiven wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen", sagt von der Leyen beim virtuellen Davoser Weltwirtschaftsforum. "Die transatlantische Gemeinschaft ist standhaft diesbezüglich."

Der Versuch Russlands, Europa in Einflusssphären zu spalten, sei inakzeptabel. "Wenn es Angriffe gibt, sind wir bereit." Die EU sei mit Abstand der größte Handelspartner Russlands und mit Abstand der größte Investor. "Diese Handelsbeziehung ist uns wichtig, aber sie ist für Russland viel wichtiger", erklärte sie.

Am Mittwoch hatte sich auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Sonderrede an die Teilnehmer gerichtet und zur Deeskalation gemahnt. Die eigentlich für diese Woche geplante Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums in Davos wurde wegen der aktuellen Corona-Lage verschoben. Stattdessen bringt die Stiftung Politiker aus der ganzen Welt in einer Reihe von Videokonferenzen zusammen. Das Treffen dauert bis zum 21. Jänner. (red.)