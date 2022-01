Am vierten Tag des World Economic Forum in Davos ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit einer Sonderrede zu Gast.

Hier geht es zum Livestream:

Am Mittwoch hatte sich auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Sonderrede an die Teilnehmer gerichtet. Die eigentlich für diese Woche geplante Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums in Davos wurde wegen der aktuellen Corona-Lage verschoben. Stattdessen bringt die Stiftung Politiker aus der ganzen Welt in einer Reihe von Videokonferenzen zusammen. Das Treffen dauert bis zum 21. Jänner. (red.)