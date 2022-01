Der starke Preisauftrieb in Deutschland hat im Jänner erstmals seit mehr als einem halben Jahr etwas nachgelassen. Die Preise für Waren und Dienstleistungen lagen um 4,9 Prozent über dem Niveau vor Jahresfrist, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Angetrieben von den stark steigenden Energiepreisen war die Rate im Dezember noch bei 5,3 Prozent gelegen - der höchste Wert seit 1992.

"EZB-Chefin Christine Lagarde dürfte heute ein Stein vom Herzen fallen. Der Rückgang der Inflationsraten wird innerhalb der EZB flehentlich herbeigesehnt", so Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. Anders als die auf eine baldige Zinswende zusteuernde US-Notenbank Fed bleibe die EZB bei ihrer These eines nur temporären Teuerungsanstiegs, die einen weiterhin lockeren geldpolitischen Kurs begründen könne.

Für etwas Entspannung an der Preisfront sorgte in Deutschland ein sogenannter Basiseffekt: Denn die Preise wurden jetzt nicht mehr mit jenen aus dem zweiten Halbjahr 2020 verglichen, als die Mehrwertsteuer wegen der Coronakrise zeitweise von 19 auf 16 Prozent gesenkt wurde. Viele Experten hoffen, dass der Höhepunkt der Inflationsentwicklung erreicht sein könnte. Doch dürfte der von der EZB für den Euroraum angestrebte Wert von 2,0 Prozent in Deutschland so bald noch nicht erreicht werden: "Im Jahresverlauf dürfte der Preisdruck zwar allmählich nachlassen, insbesondere wenn sich die Material- und Lieferprobleme entspannen werden. Allerdings dürfte bis in den Herbst und auch beim Jahresdurchschnitt bei der Inflationsrate eine Vier vor dem Komma stehen", sagt Commerzbank-Ökonom Marco Wagner.

Die Energiepreise zogen im Jänner zum Vorjahresmonat um 20,5 Prozent an. Im Dezember waren es lediglich 18,3 Prozent. Neben teurem Gas nagen auch stark steigende Stromkosten an der Kaufkraft der Verbraucher. In Hessen beispielsweise zog der Strompreis im Jänner um 18,9 Prozent zum Vorjahr an.

Jetzt muss konkret gehandlet werden

Der deutsche Finanzminister Christian Lindner (FDP) will als Reaktion auf die gestiegenen Stromkosten die sogenannte EEG-Umlage so schnell wie möglich abschaffen. "Jetzt konkret muss gehandelt werden", sagte der FDP-Vorsitzende in der ARD. Die Menschen spürten die Inflation, die auf die teure Energie zurückgehe.

Die EEG-Umlage ist der Strompreis-Aufschlag für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Diesen will die neue Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP spätestens 2023 streichen. Zuletzt mehrten sich aber Stimmen, es bereits 2022 zu tun.

Abgeschwächt wurde der Auftrieb bei den Verbraucherpreisen zu Jahresbeginn bei Nahrungsmitteln: Sie verteuerten sich im Jänner um 5,0 Prozent, im Dezember waren es noch 6,0 Prozent.

Die Inflation in der Eurozone war zuletzt auf 5,0 Prozent gestiegen. Die EZB-Ökonomen sagten für 2022 eine durchschnittliche Teuerungsrate in der Währungsunion von 3,2 Prozent voraus. 2023 soll sie dann auf 1,8 Prozent fallen und 2024 auf diesem Niveau verharren.

In Österreich sind die Verbraucherpreise im vergangenen Jahr durchschnittlich um 2,8 Prozent gestiegen und damit doppelt so stark wie im den vergangenen zwei Jahren. Die Inflation war damit auf dem höchsten Wert seit zehn Jahren. Im Dezember war die Teuerungsrate mit 4,3 Prozent gleich hoch wie im November. Die Jänner-Zahlen werden noch erwartet.