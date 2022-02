Die EU-Kommission hat staatliche Beihilfen im Ausmaß von 1,7 Milliarden Euro für den angeschlagenen deutschen Hauptstadt-Flughafen BER genehmigt. Das teilte das Verkehrsministerium in Berlin am Dienstag mit und bestätigte damit einen Reuters-Bericht von Mitte Jänner. Grundlage sei der beihilferechtliche Sonderrahmen zum Ausgleich von Nachteilen, die dem Flughafenbetreiber FBB durch die Coronapandemie entstanden seien. Für die Beihilfen gelten demnach Auflagen.

So darf der BER keinen Ausbau vornehmen, zusätzliche Rabatte an Airlines gewähren oder Boni an das Management auszahlen. Der Airportbetreiber FBB hatte eine Beihilfe seiner staatlichen Eigentümer über 1,734 Milliarden Euro als Hilfe in der Corona-Krise beantragt. (reuters)