Die Inflation im Euroraum schraubt sich weiter in die Höhe - im Jänner lag sie bereits über 5 Prozent und damit deutlich über dem von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebten mittelfristigen Ziel von 2 Prozent. Dennoch geht die EZB nicht von ihrem geldpolitischen Kurs ab: Der Leitzins bleibt bei 0,0 Prozent. Auch an den milliardenschweren Anleihenkäufen hält die Notenbank fest. Das gaben die Währungshüter in Frankfurt nach ihrer ersten geldpolitischen Sitzung in diesem Jahr bekannt.

Zugleich müssen Finanzinstitute weiterhin Strafzinsen berappen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank parken. Den dafür gültigen sogenannten Einlagesatz beließen die Währungshüter bei minus 0,5 Prozent. Sie halten sich jedoch weiterhin die Tür für eine künftige Erhöhung offen: Der EZB-Rat steht bereit, "alle seine Instrumente" bei Bedarf anzupassen. Damit will er sicherstellen, dass sich die Inflation mittelfristig bei seinem Zielwert stabilisiert.

Die Zentralbank hatte zuletzt immer wieder ihre Einschätzung bekräftigt, dass die Inflationsraten 2022 allmählich sinken werden - auch wenn dies länger dauern könnte als zunächst erwartet. Bisher zeichne sich keine gefährliche Lohn-Preis-Spirale ab, die die Inflation dauerhaft nach oben treiben könnte, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde erst vor zwei Wochen. In Kürze wird sie sich vor Journalisten zur heutigen Sitzung äußern. (reuters)