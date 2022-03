Die Ölpreise legen angesichts des Kriegs in der Ukraine weiter deutlich zu. Am Mittwoch markierten die beiden wichtigsten Erdölsorten Brent und West Texas Intermediate (WTI) erneut mehrjährige Höchststände. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete bis zu 111,72 US-Dollar (100,09 Euro) und damit so viel wie zuletzt im Jahr 2014.

Ein Fass der US-Sorte WTI wurde mit bis zu 110,14 Dollar gehandelt. Das ist der höchste Stand seit dem Jahr 2013. Zuletzt legte der Preis für WTI-Öl noch um 5,89 Dollar auf 109,16 Dollar zu, Brent verteuerte sich um 5,98 Dollar auf 110,94 Dollar.

Auslöser des Preisschubs am Rohölmarkt sind der Krieg Russlands in der Ukraine und die denkbaren Folgen für das Ölangebot. Einerseits halten es Fachleute für möglich, dass große Volkswirtschaften die Einfuhr russischen Erdöls sanktionieren, andererseits werden auch Gegensanktionen Russlands bis hin zu einem Ausfuhrstopp für möglich gehalten. Russland ist einer der größten Ölförderer und -exporteure der Welt.

IEA-Staaten geben Öl-Reserven frei

Am Dienstag hatten die Mitgliedstaaten der Internationalen Energieagentur (IEA) die Freigabe von 60 Millionen Barrel Rohöl aus ihren strategischen Reserven beschlossen. Am Ölmarkt hat die Freigabe der vergleichsweise kleinen Menge nicht zu einer Beruhigung der Lage geführt.

Der Ölverbund OPEC+ entscheidet am Mittwoch über seine kurzfristige Förderstrategie. Es wird damit gerechnet, dass der Verbund, dem auch Russland angehört, seinem Kurs einer nur schrittweisen, moderaten Förderausweitung treu bleibt.

Euro beeinträchtigt

Der Euro hat am Mittwochvormittag gegenüber dem US-Dollar Verluste aufgewiesen. Gegen 11.00 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1086 US-Dollar und damit weniger wie heute früh. Am Vorabend wurde der Euro noch bei 1,1126 Dollar gehandelt.

Neben den Entwicklungen im Ukraine-Krieg standen die veröffentlichten Inflationszahlen aus dem Euroraum im Fokus. Die Inflation im Euroraum hat ihren Höhenflug fortgesetzt und ist angetrieben von hohen Energiekosten auf ein Rekordhoch gestiegen. Im Februar kletterten die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 5,8 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Einführung des Euro im Jahr 1999.

Analysten hatten vor dem Hintergrund der hohen Energiepreise mit einem spürbaren Anstieg der Inflation gerechnet, wurden aber von der Stärke des Preissprungs überrascht. Sie hatten im Schnitt nur eine Teuerungsrate von 5,6 Prozent erwartet.

Spannung herrsche nun wie die Europäische Zentralbank (EBZ) auf die rasante Preisentwicklung reagieren werde. Die Finanzmärkte preisen zuletzt weniger Zinserhöhungen ein und einige EZB-Vertreter haben dies mit ihren Kommentaren angeheizt, hieß es von Analystenseite.

ATX setzt Talfahrt fort

Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag die laufende Talfahrt fortgesetzt. Der heimische Leitindex ATX büßte bis etwa 10 Uhr um weitere 2,85 Prozent auf 3.059,10 Punkte ein. Wegen des laufenden Angriffs Russlands auf die Ukraine brach der ATX seit dem Wochenstart in Summe bereits um beachtliche etwa 13 Prozent ein.

An der Börse regiere "die Angst vor den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen und die Angst vor den Folgen der immer weiter steigenden Energiepreise", formulierte ein Experte. An den europäischen Leitbörsen gestalten sich die Verluste im Frühhandel aber moderater und der Aktienmarkt in London konnte sogar zulegen.

Banken und Energie besonders betroffen

Ihren Abwärtsschub setzten in Wien vor allem die Bankenaktien fort. Die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) büßen weitere 5,2 Prozent ein. Die Aktie der in der Ukraine und in Russland tätigen Bank brachen bereits am Vortag zweistellig um etwas mehr als zehn Prozent ein und mussten am Montag eine herben Abschlag von 14 Prozent verbuchen. Erste Group fielen am Berichtstag bisher um 5,4 Prozent und Bawag verbilligten sich um 4,2 Prozent.

Unter Verkaufsdruck standen auch die Aktien der Energieversorger Verbund und EVN mit Abschlägen von sechs bzw. 4,4 Prozent. Bei den weiteren Schwergewichten gaben OMV-Anteilsscheine um 1,3 Prozent ab. voestalpine konnten sich mit einem Kursplus von 2,6 Prozent gegen den allgemeinen Abwärtssog stemmen.

Schoeller-Bleckmann gewannen nach einer neuen Analystenmeinung um 2,3 Prozent auf 37,60 Euro. Die Experten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters von 42,5 auf 44,8 Euro nach oben revidiert. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde zudem bestätigt.

Nach Zahlenvorlage fiel die Flughafen-Aktie um 1,4 Prozent. Der von der Coronakrise schwer betroffene Flughafen Wien ist im vergangenen Jahr wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Unter dem Strich erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 6,1 Mio. Euro, nach einem Verlust von 75,7 Mio. Euro im Jahr 2020. Der Krieg in der Ukraine erhöhe aber die Unsicherheit über die künftige Entwicklung, teilt der größte heimische Airport mit.

Wienerberger-Titel fielen um 2,9 Prozent auf 24,06 Euro. Hier hat die Berenberg Bank sowohl ihr "Buy"-Votum als auch das Kursziel von 43 Euro für die Aktie des heimischen Ziegelherstellers bestätigt.

DAX nervös

Die Talfahrt am deutschen Aktienmarkt geht angesichts des Ukraine-Kriegs weiter. Der DAX rutschte am Mittwochmorgen unter das Tief der Vorwoche ab. Zuletzt betrug das Minus 1,03 Prozent bei 13.761,65 Punkten. Am Vortag war der deutsche Leitindex bereits um fast vier Prozent und damit unter die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkte gesackt. Die vorangegangene Kurserholung nach dem Beginn der russischen Invasion scheint damit erst einmal beendet.

"Nach einer ersten Phase der Stabilisierung kann sich der deutsche Aktienindex nun nicht mehr der immer weiter eskalierenden Kriegssituation in der Ukraine und der in Gang kommenden Sanktionsspirale entziehen", beschrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets die Situation. An der Börse regiere "die Angst vor den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen und die Angst vor den Folgen der immer weiter steigenden Energiepreise", fasste Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die Lage zusammen.

Auch der Index der mittelgroßen Werte MDAX gab am Mittwoch weiter nach, er verlor zuletzt 1,27 Prozent auf 30.591,54 Zähler.

"Fear and Gread" regiert die Börsen

Der Fall im DAX unter das Vorwochentief dürfte laut Robomarkets-Experte Molnar weitere Verkäufe auslösen. Er verwies auf das inzwischen auf ein Rekordhoch gestiegene Angstbarometer "Fear and Greed". "Das ist vor dem Hintergrund eines laufenden Krieges auf europäischem Boden zunächst nicht erstaunlich. Es könnte aber ein Indiz dafür sein, dass ein Großteil der Investoren bereits nicht mehr im Markt ist, während andere nur sehr vorsichtig agieren, wenn sie bei Aktien zugreifen." Aus technischer Sicht sei nun die Marke von 13.500 Zählern das Ziel.

Die Flucht der Anleger aus Aktien hatte zuletzt zu kräftig steigenden Kursen an den Anleihemärkten geführt. Auch Öl ist gefragt, was die ohnehin hohen Energiepreise weiter antreibt. Dies könnte noch größere Kreise ziehen und die ohnehin bereits durch Lieferkettenprobleme weltweit angespannte Lage der Unternehmen weiter verschärfen.

Rüstungskonzerne legen zu

An den Börsen gerieten immer mehr Branchen unter Druck, während Rüstungskonzerne dank der geplanten milliardenschweren Aufrüstung der Bundeswehr massiv zulegten. Im MDAX kletterten Rheinmetall am Morgen auf ein weiteres Rekordhoch. Mit knapp zwei Prozent fiel der Zuwachs im Vergleich zu den vorangegangenen Tagen aber moderat aus. Aktien des Rüstungselektronik-Herstellers Hensoldt setzten unterdessen ihre Rally mit einem Aufschlag von mehr als 13 Prozent fort.

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwoch kurz nach dem Handelsstart mehrheitlich schwächer tendiert. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.00 Uhr 0,81 Prozent tiefer bei 3.735,46 Punkten. Der Frankfurter DAX fiel um 1,10 Prozent auf 13.751,85 Einheiten. Der FTSE-100 in London gewann dagegen 0,59 Prozent auf 7.373,68 Zähler. In Paris ermäßigte sich der CAC-40 um 0,98 Prozent auf 6.333,97 Punkte.



Das bestimmende Thema bleibt der russische Angriff auf die Ukraine. Immer mehr große internationale Konzerne schließen ihre Aktivitäten in Russland, darunter Apple, Nike und Eni. US-Präsident Joe Biden kündigte zudem an, dass auch die Vereinigten Staaten ihren Luftraum für russische Flugzeugen sperren wollen.

Der Krieg habe aber nicht nur Auswirkungen auf die Märkte, sondern auch auf die konjunkturellen Perspektiven, schreiben die Analysten der Helaba. "Sanktionen und Energiepreisanstiege erfordern eine Neubewertung, insbesondere auch bei den Notenbanken und so richtet sich der Blick heute nicht nur auf die EWU-Teuerung, sondern auch auf die Reden von Notenbankvertretern beiderseits des Atlantiks sowie das Beige Book der Fed", so die Experten.

Zulegen konnten im Eurozonen-Leitindex zudem Tech-Werte. SAP gewannen 1,3 Prozent. ASML legten um 1,1 Prozent zu - Infineon um 0,3 Prozent.

Auch Asiens Börsen reagieren

Nach der soliden Entwicklung in den vergangenen beiden Tagen konnten sich die asiatischen Börsen dem internationalen Abwärtstrend am Mittwoch nicht mehr entziehen.

Es zeige sich mehr und mehr, dass die Welt außerhalb Russlands als Preis für die russische Invasion in der Ukraine einen hohen Preis zahlen müsse, begründete Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda die Abgaben. Lieferketten würden erneut beeinträchtigt und die Inflation in einem ohnehin schon inflationären Umfeld angeheizt. Der Anstieg der Ölpreise auf mehrjährige Höchststände habe weltweite Wachstumsängste ausgelöst.

Entsprechend fielen die Verluste am exportorientierten japanischen Markt vergleichsweise deutlich aus. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei-225 um 1,68 Prozent auf 26.393,03 Punkte nach.

Besser hielt sich die australische Börse. Hier gewann der All Ordinaries Index 0,28 Prozent auf 7.406,30 Punkte. Als Exporteur von Energie, Industrieerzen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist das Land ein Profiteur der Entwicklung. "Australiens Wirtschaft könnte in diesem Jahr mit einem Plus von fünf Prozent eine der höchsten Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts unter den Industrieländern aufweisen", merkte Anlagestratege Stephan Ulrich von der Postbank dazu an. "Australische Aktien haben sich seit Jahresbeginn in US-Dollar gerechnet besser entwickelt als im Euroraum oder in den USA." Zudem seien die Bewertungen im internationalen Vergleich nicht allzu hoch.

Der Shanghai Composite sank um 0,13 Prozent auf 3.484,52 Punkte. Für den Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es zuletzt um 1,84 Prozent auf 22.343,92 Punkte nach unten. In Indien ermäßigte sich der Sensex-30 um 1,57 Prozent auf 55.362,69 Einheiten. (apa/dpa-AFX/Reuters)