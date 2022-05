Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt vor einer Preiskorrektur am überhitzten Häusermarkt bei abrupt steigenden Hypothekenzinsen. Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht hervor. Demnach sind Häuser in der Eurozone jetzt im Schnitt um fast 15 Prozent überbewertet und in einigen Ländern sogar um bis zu 60 Prozent.

Der Boom am Immobilienmarkt ist durch die Niedrigzinspolitik der EZB über viele Jahre befeuert worden, da damit auch die Baufinanzierungskosten niedrig gehalten wurden. Mit der rasant steigenden Inflation steht die Zentralbank jedoch vor einer Zinswende, die womöglich im Juli kommen wird.

Negativzinsen sind bald Geschichte

Laut ihrer März-Prognose erwarten die Volkswirte der EZB für heuer eine durchschnittliche Teuerungsrate im Euroraum von 5,1 Prozent. 2023 soll sie bei 2,1 Prozent liegen und 2024 dann auf 1,9 Prozent nachgeben. Laut EZB-Chefin Christine Lagarde dürften Negativzinsen bis Ende des dritten Quartals wohl Geschichte sein und weitere Anhebungen dürften folgen. Damit werden voraussichtlich auch die Hypothekenzinsen weiter anziehen. Die EZB rechnete nun vor, dass die Häuserpreise inflationsbereinigt um 0,83 bis 1,17 Prozent für jeden Zehntel-Prozentpunkt an Hypothekenzins-Erhöhungen fallen dürften.

In manchen Staaten besteht der EZB zufolge zurzeit die Gefahr, dass sich mit einer Blasenbildung am Häusermarkt Immobilienpreise und Hypothekenvergabe gegenseitig hochschaukelten. In der Slowakei, Estland und Litauen seien stark steigende Immobilienpreise und eine zugleich deutliche Zunahme der Hypothekendarlehen zu verzeichnen. Zugleich sei in einigen Staaten die Verschuldung der Haushalte im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung hoch - allen voran in den Niederlanden, in Zypern und Griechenland.

Zinszügel könnten stärker angezogen werden

Die EZB bekräftigte ihre Aufforderung, dass Banken entsprechend ihres Engagements im Immobiliensektor mehr Kapital vorhalten sollten. Der Ukraine-Krieg habe die Bedingungen für die Finanzstabilität verschlechtert. Fallende Preise bei Vermögenswerten seien daher nicht auszuschließen. Falls der Konflikt in Osteuropa weiter eskalieren oder die Weltwirtschaft schwächeln sollte oder aber die Zinszügel stärker als erwartet angezogen werden müssten, könne es zu weiteren Korrekturen an den Finanzmärkten kommen.

Angesichts des Ukraine-Krieges muss die EZB laut Chefökonom Philip Lane nach einer möglichen Zinswende im Sommer im Herbst flexibel über den weiteren Kurs entscheiden. Was dann komme, sei von der "Lage der Dinge" abhängig, sagte der Ire am Mittwoch. Die Unsicherheit wegen des bewaffneten Konflikts in Osteuropa und die damit verbundene Ungewissheit über die weitere Entwicklung der Inflation erforderten von der EZB "Optionalität, Flexibilität und stufenweises Vorgehen".

Zugleich betonte Lane, dass sich die Inflation trotz der derzeitigen Rekordmarke von 7,4 Prozent im Euroraum mittelfristig wohl auf das von der EZB angestrebte Niveau von 2,0 Prozent zubewege. Die Volkswirte der Zentralbank erwarten für 2022 eine Teuerungsrate im Euroraum von 5,1 Prozent. 2023 soll sie bei 2,1 Prozent liegen und 2024 dann auf 1,9 Prozent nachgeben.

Neutrales Zinsniveau im kommenden Jahr

Der niederländische Notenbankchef Klaas Knot sagte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, er stehe inhaltlich voll hinter dem, was Lagarde in dem Blog skizziert habe. "Mit der mittelfristigen Inflation weitgehend am Zielpunkt, sollte die angemessene geldpolitische Haltung neutral sein." Derzeit sei die Geldpolitik jedoch noch immer sehr konjunkturstimulierend. Doch mit noch zu entscheidenden Zinsschritten werde man sich auf eine neutralere Ebene zubewegen.

Laut dem französischen Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau sollte im Laufe des nächsten Jahres ein neutrales Zinsniveau angesteuert werden. Die EZB kauft jedoch noch weiter Anleihen auf und hat erst für Juli eine Zinswende signalisiert, wenn das Ankaufprogramm gestoppt sei. Mit einer entsprechenden Entscheidung zum Ende der Käufe wird für die Zinssitzung am 9. Juni gerechnet.

Das finnische Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Olli Rehn, hat sich für einen kleinen Zinsschritt bei der für Juli erwarteten Zinswende ausgesprochen. Der Einlagensatz sollte um 0,25 Prozentpunkte auf minus 0,25 Prozent angehoben werden, sagte Rehn am Mittwoch bei einem Online-Auftritt im Rahmen einer Veranstaltung der Notenbank von Finnland. Die Normalisierung der EZB-Geldpolitik sollte schrittweise erfolgen angesichts der hohen Unsicherheit in der Wirtschaft als Folge des Kriegs in der Ukraine. (reuters/dpa/apa)