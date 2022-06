Kroatiens Regierung hat auf dem Kraftstoffmarkt interveniert, um einen drastischen Preisanstieg abzumildern. Am Montag wurden die Verbrauchersteuer und Margen auf Benzin und Diesel zusätzlich gesenkt, womit die Preise weniger als erwartet ansteigen werden, berichteten kroatischen Medien.

Ab Mittwoch wird ein Liter Diesel 13,08 Kuna (1,74 Euro) kosten und ein Liter Benzin 13,50 Kuna (1,79 Euro). Ohne die neuen Maßnahmen hätten die Spritpreise diese Woche auf 15,80 Kuna für Diesel und 15,78 Kuna für ein Liter Benzin gestiegen, was umgerechnet 2,10 Euro ausmacht. Damit hätte eine Tankfüllung von 50 Liter bereits über 100 Euro gekostet haben, was die Bevölkerung in Kroatien stark aufregte.

Die Spritpreise werden sich künftig im 14-Tage-Takt ändern, bisher wurde der Preis wöchentlich kalkuliert. Die neue Maßnahme soll zunächst einen Monat in Kraft bleiben, danach wird die Situation neu bewertet, hieß es. (apa)