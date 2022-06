Vor dem Internationalen Tag gegen Kinderarbeit am Sonntag mehren sich die Stimmen für ein europäisches Lieferkettengesetz, um Ausbeutung zu vermeiden. "Unser Konsum darf nicht länger zur Ausbeutung von Kindern in ärmeren Ländern beitragen", erklärte die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) am Samstag. "Als zweitgrößter Wirtschaftsraum der Welt tragen wir in Europa Verantwortung für das, was unser Konsum in anderen Teilen der Welt anrichtet", betonte Schulze.

In Österreich fordert eine Initiative verschiedener Organisationen der Bundesregierung und dem Parlament ein "strenges Lieferkettengesetz, das effektiv gegen Kinderarbeit wirkt". Zur Unterstützung der Forderung kann man sich auf www.kinderarbeitstoppen.at an der Mitmachaktion "Menschenkette gegen Kinderarbeit" beteiligen. Weltweit sind laut Aussendung von Donnerstag rund 160 Millionen Kinder von ausbeuterischer Kinderarbeit betroffen.

Rund 79 Millionen arbeiteten laut der deutschen Entwicklungsministerin Schulze unter ausbeuterischen Bedingungen, etwa auf Plantagen, in Minen, in der Industrie oder seien Opfer kommerzieller sexueller Ausbeutung. Ihre Zahl ist seit 20 Jahren zum ersten Mal gestiegen. Treibender Faktor sei die zunehmende extreme Armut in vielen Ländern, so die SPD-Politikerin. Diese werde verstärkt durch globale Krisen wie die Coronapandemie, den Klimawandel, bewaffnete Konflikte, Ernährungsunsicherheiten und Hungersnöte.

"Es braucht Rahmenbedingungen"

"Es braucht vor allem auch politische und gesetzliche Rahmenbedingungen, um ausbeuterische Kinderarbeit weltweit zu beenden", so Hartwig Kirner von Fairtrade Österreich. Der Verein gehört der Initiative ebenso an wie die Dreikönigsaktion (DKA) der Katholischen Jungschar, der entwicklungspolitische ÖGB-Verein Weltumspannend Arbeiten oder Jugend Eine Welt.

Hoffnung hat "Kinderarbeit stoppen" in die von der EU-Kommission vorgeschlagene Richtlinie für menschenrechtliche und ökologische Sorgfaltspflichten. Damit sollen Unternehmen verpflichtet werden, Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung entlang ihrer Lieferkette bestmöglich zu verhindern. Der Weg, bis Kinder vor ausbeuterischer Arbeit umfassend geschützt seien, sei aber noch weit.

Auch die Grünen unterstrichen am Samstag die Dringlichkeit der Bekämpfung von Kinderarbeit. "Kinderarbeit bedeutet brutale Ausbeutung. Die körperliche wie auch die psychische Gesundheit der Kinder wird für den Profit von wenigen mit Füßen getreten. Das sollte im 21. Jahrhundert nicht mehr möglich sein", sagte Barbara Neßler, Kinder-und Familiensprecherin der Grünen, laut einer Aussendung.

Freiwillige Vereinbarungen "unzureichend"

"Kinderarbeit und Kinderarmut sind Missstände, welche uns auch innerhalb der EU betreffen, deshalb muss die EU alles tun, um Zwangsarbeit effektiv zu bekämpfen", erklärte Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament. Laut den Ergebnissen der "Konferenz zur Zukunft Europas" sind auch die EU-Bürger der Meinung, "dass die EU die ethische Dimension in den Handelsverträgen stärken muss".

"Freiwillige Vereinbarungen zum Schutz vor Kinderarbeit entlang der Lieferketten sind völlig unzureichend, daher braucht es dringend verbindliche Vorgaben, um Kinderarbeit zurückzudrängen", fordern Neßler und Vana unisono. "Wir brauchen auf EU-Ebene einen gemeinsamen Schulterschluss und ein durchdachtes Lieferkettengesetz, mit dem wir Konzerne in die Pflicht nehmen", so Kinder- und Familiensprecherin Neßler. (apa/dpa)