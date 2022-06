Bei der 40. Leitz Photographica Auction in Wetzlar wurde am Samstag ein Weltrekord erzielt: Als teuerster Fotoapparat aller Zeiten wurde eine Leica der 0-Serie um 14,4 Millionen Euro versteigert. Die Kamera mit der Nummer 105 aus der nur wenige Exemplare umfassenden Prototypen-Reihe ist fast 100 Jahre alt und zählt zu den ersten Kleinbildkameras der Welt.

Das vorweg auf 2 bis 3 Millionen Euro geschätzte Gerät gehörte einst Oskar Barnack, der kurz vor dem Ersten Weltkrieg die "Liliput-Kamera", den Prototyp der Leica und somit der Kleinbildkamera per se, konstruierte. Barnack hielt mit der 0-Serie Nr. 105 zahlreiche Motive aus seinem Familienleben fest. Die Erfahrungen, die er dabei sammelte, ließ er in die weitere Entwicklung des Fotoapparats und seiner Folgemodelle fließen. Auf der Oberseite des Suchers der 105 ist Barnacks Name eingraviert.

Fotigrafiepionier Oskar Barnack hielt mit der 0-Serie Nr. 105 sein Familienleben fest. - © P.Weinhofer

Als bisher teuerste Kamera galt die Nummer 122 aus der 0-Serie, die 2018 bei der 32. Leitz Photographica Auction für 2,4 Millionen Euro verkauft worden war. Die zweimal im Jahr stattfindende Auktion gilt als weltweit größte und renommierteste Versteigerung für Vintage-Kameras und andere optische Geräte.

Die serielle Fertigung der Leitz Camera, kurz Leica, der ersten Kleinbildkamera der Welt, gilt als Meilenstein der modernen Fotografie. Bevor die ersten Apparate Mitte der 1920er Jahre erhältlich waren, produzierte Ernst Leitz in den Jahren 1923 und 1924 die 0-Serie, eine Charge von vermutlich 23 Prototypen. Einer davon ist die nun versteigerte 0-Serie Nr. 105. Alexander Sedlak, Geschäftsführer von Leica Camera Classics, einem österreichischen Tochterunternehmen der Leica Camera AG, unter dessen Dach das Auktionshaus agiert, sagt zur Rekordsumme: "Wir sind voll und ganz auf historische Fotoapparate und -zubehör spezialisiert. Dass wir im Rahmen unser Jubiläums-Auktion Oskar Barnacks persönliche Kamera versteigern durften, einen Prototypen jener Kamera-Generation, die Mitte der 1920er den Grundstein für die moderne Fotografie legte, war uns daher eine besondere Freude. Der immaterielle Wert, die historische Bedeutung dieser Kamera geht weit über die Summe von 14,4 Millionen Euro hinaus."