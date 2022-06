Im Kampf gegen die hohe Inflation hebt die US-Notenbank Fed den Leitzins so kräftig an wie seit 1994 nicht mehr. Sie beschloss am Mittwoch eine Erhöhung um 0,75 Punkte auf die neue Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. An den Finanzmärkten war angesichts der jüngst überraschend auf 8,6 Prozent gestiegenen Teuerungsrate ein Schritt in dieser ungewöhnlichen Größe erwartet worden.

Die hohe Inflation in den USA zwingt die Zentralbank zu diesem entschlosseneren Vorgehen. Hatten viele Fachleute damit gerechnet, dass sich die Teuerung etwa gegen Jahresmitte wieder etwas abschwächen dürfte, ist zuletzt das Gegenteil eingetreten.

Hauptgründe für die hohe Inflation sind stark steigende Preise für Energie und viele Rohstoffe. Als Auslöser gilt der Krieg Russlands in der Ukraine. Hinzu kommen anhaltende Probleme in den internationalen Lieferketten, die ebenfalls für starke Preiszuwächse sorgen. Die Notenbank kann dieser Entwicklung zwar nicht direkt entgegenwirken. Sie kann aber verhindern, dass die Teuerung auf andere Wirtschaftsbereiche übergreift und zu Zweitrundeneffekten wie stark steigenden Löhnen führt. Als entscheidendes Gegenmittel gilt die Verankerung der Inflationserwartungen.

Die US-Börsen haben am Mittwoch kaum auf die Leitzinserhöhung reagiert. Nach einigen kurzen Ausschlägen pendelten sich die Indizes vorerst in der Nähe der vor der Ankündigung gesehenen Niveaus ein. Der Dow Jones notierte gegen 20.15 Uhr mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 30.424,52 Punkten. Der Index war nach der Zinserhöhung zeitweise knapp ins Minus gerutscht, erholte sich dann aber rasch wieder.