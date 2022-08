Am Niederrhein bei Emmerich ist der Pegel unter die Nullmarke gefallen. Bei der Messung am Mittwochmorgen wurde das Rekordtief von minus 2 Zentimetern gemessen, wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) über das Portal Elwis mitteilte. Im nahe der Grenze zu den Niederlanden gelegenen Emmerich war am Dienstag erstmals ein Pegelstand von null Zentimetern gemessen worden, womit das aus dem Oktober 2018 stammende alte Rekordtief unterboten wurde.

Auch der für die Rhein-Schifffahrt wichtige Wasserpegelstand bei Kaub ist seit Tagen noch niedriger als sonst. Am Dienstag wurden 33 Zentimeter Tiefe gemessen, am Mittwoch in der Früh 34 Zentimeter. Daran dürfte sich bis zum Wochenende laut der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) nichts ändern. Für die Rhein-Schifffahrt ist Kaub eine wichtige Schnittstelle und Pegelstände von besonderer Bedeutung, da der Fluss an dieser Stelle sehr flach ist.

Noch ist die Schifffahrt aber trotz der Ausnahmesituation möglich: Der Pegelstand ist nicht gleichbedeutend mit der für die Schifffahrt entscheidenden Fahrrinnentiefe. Diese lag in Emmerich zuletzt bei knapp unter 2 Metern. "Wir können noch fahren – auf dem kompletten Rhein, auch Emmerich kann passiert werden", sagte der Prokurist der Schifffahrtsgenossenschaft DTG mit mehr als 100 angeschlossenen Frachtschiffen auf dem Rhein, Tobias Engels, am Dienstag zu Reuters. "Allerdings können die Güterschiffe aktuell weniger als ein Drittel ihrer normalen Lademenge aufnehmen." Es sei teilweise die dreifache Anzahl an Transporten nötig, um die gleiche Menge zum Kunden zu bringen.

In konkreten Zahlen bedeutet das laut Marco Speksnijder, Manager bei Contargo Rhein-Neckar im Hafen Ludwigshafen/Mannheim, dass die Schiffe derzeit nur je etwa 20 bis 30 Container statt 150 bis 200 transportieren können. Das Niedrigwasser des Rheins hält somit die Container länger in den Häfen auch wenn laut Speksnijder auch noch vereinzelt Schiffe mit niedrigem Tiefgang fahren.

Schienentransporte als Bypass für Schifffahrt

"Die Terminals der Häfen sind bereits zu etwa 85 Prozent gefüllt, das liegt aber auch an den Folgen des Ukraine-Kriegs und der Schließung des Hafens Shanghai", sagte Speksnijder. "Stand jetzt sind wir noch bis Mitte nächster Woche handlungsfähig, dann wären wir bei 100 Prozent Belegung angelangt. Wir hoffen, dass bald ein bisschen Wasser kommt, damit wir etwas abfahren können."

Speksnijder zufolge fährt der Logistikdienstleister Contargo wegen des Niedrigwassers zweimal wöchentlich Container auf der Schiene von Mannheim nach Duisburg. "Mit diesem Bypass umgehen wir das Nadelöhr Kaub." Es handle sich vor allem um Container, die rechtzeitig an einem Seehafen sein müssten, um auf ein Schiff umgeladen zu werden.

"Wir haben mittlerweile die Schifffahrt weitgehend eingestellt - mit der Betonung auf weitgehend", sagte Cok Vinke, Manager bei Contargo Waterway Logistics. Einige Schiffe seien trotz des niedrigen Wasserstands noch in der Lage, über den wichtigen Abschnitt Kaub zwischen Mainz und Koblenz zu fahren. "Diese Schiffe können natürlich nicht mehr viele Tonnen an Ladung mitnehmen. Aber solange es geht, wird die Schifffahrt noch Ladung befördern."

Verheerende Folgen für die Wirtschaft

Die deutsche Industrie warnt angesichts der rekordniedrigen Pegelstände am Rhein vor verheerenden Folgen für die Wirtschaft. "Die anhaltende Trockenperiode und das Niedrigwasser bedrohen die Versorgungssicherheit der Industrie", sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Holger Lösch. "Die Unternehmen stellen sich auf das Schlimmste ein. Die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage in den Unternehmen verschärft sich." Es sei nur eine Frage der Zeit, bis Anlagen in der chemischen oder Stahlindustrie abgeschaltet werden, Mineralöle und Baustoffe ihr Ziel nicht erreichen oder Großraum- und Schwertransporte nicht mehr möglich sein werden. Lieferengpässe, Produktionsdrosselungen oder sogar Stillstände und Kurzarbeit wären die Folge.

Der Rhein ist ein wichtiger Schifffahrtsweg für Rohstoffe wie Getreide, Chemikalien, Mineralien, Kohle und Ölprodukte wie Heizöl. Das seit Wochen anhaltende Niedrigwasser beeinträchtigt bereits die Leistung von zwei deutschen Kohlekraftwerken. (apa/dpa)