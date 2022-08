Kurz vor der mit großer Spannung erwarteten internationalen Notenbank-Konferenz von Jackson Hole hat die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag das Protokoll zu ihrer Zinssitzung vom Juli veröffentlicht. Aus diesem geht hervor, dass nur einige Währungshüter mit Blick auf die Rezessionsgefahren für eine eher schwache Zinserhöhung argumentierten. Eine sehr große Mehrheit der EZB-Ratsmitglieder stimmte demnach angesichts gestiegener Inflationssorgen darin überein, dass es angemessen sei, die Schlüsselzinsen anders als in Aussicht gestellt um 0,50 Prozentpunkte zu erhöhen.

"Dies wurde als klares Signal der Entschlossenheit angesehen, zu handeln und das Mandat zu erfüllen", heißt es in dem Protokoll. Die Euro-Wächter hätten bei dem Treffen dahingehend argumentiert, dass die EZB ihren Willen und ihre Fähigkeit zu antworten zeigen müsse, wenn sich die Aussichten änderten. Eine Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte bringe zudem mehr Klarheit für die Marktteilnehmer in einem höchst unsicheren Umfeld.

"Insgesamt hat sich der Inflationsdruck ausgeweitet und verstärkt", ist dem Protokoll zu entnehmen. Bedenken seien vorgebracht worden, dass eine Verankerung der Inflationserwartungen davon abhängig sei, dass die Europäische Zentralbank angesichts der sich verschlechternden Inflationsaussichten entschlossen vorgehe. Die EZB spricht von Verankerung der Inflationserwartungen, wenn diese mit ihrem Teuerungsziel von zwei Prozent übereinstimmen.

Die Zinsanhebung im Juli war die erste Erhöhung der geldpolitischen Schlüsselsätze seit elf Jahren. Laut EZB-Direktorin Isabel Schnabel haben sich seitdem die Inflationsaussichten nicht verbessert, wie sie kürzlich in einem Reuters-Interview sagte. Sie signalisierte damit, dass bei der nächsten Sitzung am 8. September womöglich erneut eine sehr kräftige Zinsanhebung notwendig sein könnte. Zuletzt - im Juli - ist die Inflation im Euroraum wegen der hochschießenden Energiepreise auf den neuen Rekordwert von 8,9 Prozent geklettert.

"Aber das reicht nicht"

Geht es nach Christine Lagarde, der Chefin der EZB, sollte die Notenbank bei der Bewertung der Inflationsaussichten künftig eine breitere Perspektive einnehmen. Sie sei sicher, dass die EZB ihr Inflationsziel von zwei Prozent wieder erreichen werde, sagte sie der französischen Zeitschrift "Madame Figaro". Die Frage sei jedoch, wann und in welchem Zeitraum - und was die Auswirkung sein werde.

"Wir können uns nicht mehr ausschließlich auf die Projektionen verlassen, die unsere Modelle liefern - sie mussten in diesen vergangenen zwei Jahren immer wieder nach oben korrigiert werden", betonte Lagarde. Es gebe Dinge, die die Modelle nicht erfassten, manchmal geschehe das Unerwartete. "Wir müssen also auf traditionelle Indikatoren achten und zugleich empirische Daten überwachen und unsere Erwartungen in Bezug auf Geopolitik, Energiepreisentwicklung und Demografie", erklärte Lagarde. Da komme auch Urteilsvermögen ins Spiel. "Natürlich nutzen wir die uns zur Verfügung stehenden Werkzeuge, die aggregierten Daten und die Indikatoren, die unsere Modelle produzieren - aber das reicht nicht."

Powell-Rede im Blickpunkt

Vor Beginn des Jackson-Hole-Treffens am Donnerstag ließ ein führender US-Währungshüter die Höhe des nächsten Zinsschritts weiter offen. Der Chef des Fed-Bezirks von Atlanta, Raphael Bostic, sagte dem "Wall Street Journal", er sei noch unentschlossen, ob es im September eine Erhöhung um 0,50 oder um 0,75 Prozentpunkte geben soll.

An den Märkten wird derzeit gerätselt, ob die US-Notenbank Fed bei ihrer nächsten Sitzung am 21. September erneut einen sehr kräftigen Schritt nach oben machen oder die Zinszügel etwas weniger stark anziehen wird. Näheren Aufschluss über den weiteren geldpolitischen Kurs erhoffen sich Anleger von der Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag, dem zweiten Konferenztag.(kle/ag.)