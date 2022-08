Nachdem der russische Staatskonzern Gazprom die Gaslieferungen nach Deutschland über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 aufgrund von Wartungsarbeiten am Mittwoch unterbrochen hat, sind auch für Österreich geringere Mengen Gas aus Russland angekündigt. Laut OMV werde heute um 70 Prozent weniger Gas fließen als vertraglich vereinbart. Das Speicherziel von 80 Prozent bis 1. November sei aber weiterhin erreichbar, hieß es aus dem Energieministerium.

Gazprom hat angekündigt, dass die Pipeline vom 31. August bis 2. September wegen Wartungsarbeiten geschlossen werde. Die für heute angekündigten Gaslieferungen nach Österreich würden in etwa jenen Mengen entsprechen, die auch schon während der vergangenen Nord-Stream-1-Wartung geflossen seien, hieß es in der Aussendung des Ministeriums. Der Gastransport durch die Pipeline sei seit Wochen gedrosselt und bei rund 20 Prozent der Auslastung. Die Liefermengen über die Ukraine seien stabil. Die fehlenden Mengen aus Russland könnten mit Zukäufen ausgeglichen werden.

Die heimischen Gasspeicher seien aktuell durchschnittlich zu 66 Prozent gefüllt, das entspreche 63,1 Terawattstunden (TWh) Gas und rund 71 Prozent des jährlichen Gasverbrauchs. Den höchsten Füllstand habe mit 91 Prozent derzeit der OMV-Speicher. Das Ziel, die heimischen Gasspeicher bis zum 1. November zu 80 Prozent zu füllen, sei laut Expertinnen und Experten weiterhin erreichbar, teilte das Energieministerium mit.

In den vergangenen Tagen seien täglich zwischen 400 und 450 Gigawattstunden (GWh) Gas eingespeichert worden. Bis zum 1. November werde auch die Strategische Reserve von 20 TWh zur Gänze eingelagert sein.

Zweifel an russichen Angaben

Wie angekündigt ist die Gaslieferung über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 von Russland nach Deutschland am frühen Mittwochmorgen gestoppt worden. Laut Website der Nord Stream AG floss in der Stunde von 3.00 bis 4.00 Uhr keine nennenswerte Menge mehr. Bereits in der Stunde davor war die Menge demnach gesunken.

Der Chef der deutschen Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hatte gesagt, die Wartungsarbeiten seien technisch nicht nachvollziehbar.

Bereits im Juli war die Gaslieferung durch Nord Stream 1 mehrere Tage lang eingestellt worden. Damals allerdings wegen alljährlicher Wartungsarbeiten, die die Nord Stream AG als Betreibergesellschaft langfristig angekündigt hatte.

Gaslieferungen an französische Engie komplett eingestellt

Ab Donnerstag wird der russische Gazprom-Konzern seine Gaslieferungen an die Engie-Gruppe in Frankreich komplett einstellen. Grund seien ausstehende Zahlungen für bereits erfolgte Lieferungen aus dem Juli, teilte der russische Konzern am Dienstagabend im Online-Dienst Telegram mit. Engie lehnte eine Stellungnahme zunächst ab. Engie hatte zuvor am Dienstag bekannt gegeben, dass Gazprom dem Unternehmen mitgeteilt habe, die Lieferungen würden mit sofortiger Wirkung gekürzt.

Grund sei eine "Meinungsverschiedenheit über die Anwendung von Verträgen". Gazprom hatte seine Lieferungen an Engie bereits seit Beginn des Ukraine-Kriegs stark reduziert. Der französische Konzern teilte am Dienstag mit, er habe Maßnahmen ergriffen, um Kürzungen der Lieferungen aus Russland auszugleichen. Die Versorgung der Kunden mit Gas sei gewährleistet. (apa/dpa/afp)