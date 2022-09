Nicht weniger als 22 Stunden hatten die deutschen Koalitionäre verhandelt. Aber kaum hatte Kanzler Olaf Scholz am Sonntag verkündet, wie das rund 65 Milliarden Euro schwere Entlastungspaket gestaltet werden sollte, drehte sich der Reigen auch schon weiter - bis in den Montag hinein meldeten sich Ökonomen und Interessenvertreter mit ihren Urteilen zu Wort.

Vollkommen recht hat es die Regierung aus SPD, Grünen und FDP niemandem gemacht. Sozialverbände hätten sich mehr Unterstützung für die Ärmsten gewünscht, für Umweltschutzorganisationen kommt der Klimaschutz viel zu kurz, und Handel und Industrie monierten, dass es zu wenig direkte Hilfen für Unternehmen gebe. Am zufriedensten zeigten sich noch die Gewerkschaften, die aber anmahnten, dass das Angekündigte möglichst bald umgesetzt werden soll.

"Völlig unausgegoren"

Als Antwort auf Inflation und explodierende Energiepreise wird in Deutschland eine Strompreisbremse eingeführt. Privathaushalte sowie kleinere und mittlere Firmen sollen die Strommenge für einen Basisverbrauch zu einem vergünstigten Preis erhalten.

Finanzieren will das die Regierung, indem sie "Zufallsgewinne" von Konzernen abschöpft. Energieversorger, deren Kosten kaum gestiegen sind, die aber trotzdem von den hohen Energiepreisen profitieren, sollen ihre Gewinne an die Kunden weitergeben. Dadurch könnte laut Finanzminister Christian Lindner ein zweistelliger Milliardenbetrag umverteilt werden.

Betroffen wären Erzeuger, die nicht auf Gas, sondern etwa auf eneuerbare Energien, Kohle oder Atomkraft setzen. Deutschland möchte dieses Vorhaben auf europäischer Ebene umsetzen. Wenn das aber nicht klappt, ist Berlin auch zu einem nationalen Alleingang bereit. Experten warnen aber bereits, dass das rechtlich noch heikel werden kann. Die geplante Strompreispreisbremse sei "völlig unausgegoren", werde erst in Monaten umgesetzt werden können und folge dem Prinzip Hoffnung, kritisierte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher. Und der Essener Energieriese RWE forderte am Montag, dass bei allen Eingriffen "die Funktionsweise des Marktes und die Investitionsfähigkeit der Unternehmen" gewahrt bleiben müssten.

Höhere Zuschüsse für Mieten

Ein weiterer Schwerpunkt des Pakets ist die Entlastung geringer Einkommen. Die Zuschüsse auf Mieten werden erhöht und auf mehr Empfänger ausgeweitet und Pensionisten erhalten eine Energiepreispauschale von 300. Außerdem soll man bei mehr Gehalt nicht mehr so schnell in eine höhere Steuerklasse fallen. Als Nachfolge des Neun-Euro-Tickets soll ein bundesweites Bahn-Ticket zwischen 49 und 69 Euro kommen, hier müssen sich aber Bund und Länder noch über die Finanzierung einigen. Darüber hinaus wird es 2023 keine Anhebung des CO-Preises geben.

Dieses Zugeständnis fiel den Grünen sehr schwer. Aber auch andere Verhandler mussten Federn lassen, so musste die FDP bei dem geplanten Zugriff auf die Gewinne der Konzerne über ihren Schatten springen. So gab es auch Lob von vielen Kommentatoren, die betonten, dass die Koalition in Krisenzeiten nun Kompromiss- und Handlungsbereitschaft gezeigt habe. (klh/apa/reuters)