Nach der kurzen Entspannung am Energiemarkt vergangene Woche, sind die Gaspreise am Montag abermals in Höhe geschnellt. Am Vormittag sprang der Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas um etwa 72,5 Euro auf zuletzt 281 Euro je Megawattstunde. Das waren rund 35 Prozent mehr als am Freitag. Der TTF-Kontrakt wird häufig als Richtschnur für das europäische Preisniveau verwendet. Vergangene Woche hatten sich der Gas- und Strompreis im Großhandel fast halbiert, nachdem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Gaspreisdeckel auf russisches Gas, eine Strommarktreform und das Abschöpfen von Zufallsgewinnen in Aussicht gestellt hatte.

Grund für die erneute Preisexplosion ist der russische Gaslieferstopp über die Ostessepipeline Nord Stream 1. Eigentlich sollten die Lieferungen nach einer dreitägigen Wartung am Samstag wieder aufgenommen werden. Doch spätestens am Montag machte der Kreml dann endgültig klar, dass Moskau Gas gezielt als geopolitsche Waffe einsetzt. "Die Probleme bei der Gasbeförderung sind auf die Sanktionen zurückzuführen, die die westlichen Länder über unser Land und zahlreiche Unternehmen verhängt haben", ließ Kreml-Sprecher Dimitry Peskov am Montag dann die Katze aus dem Sack. Demnach würden die Gaslieferungen über die größte russische Pipeline nach Europa erst dann wieder aufgenommen, wenn die Sanktionen fallen.

Weniger Gas für Österreich

Offiziell begründet der staatliche russische Gasriese Gazprom den Lieferstopp mit einem technischen Gebrechen in der Verdichtungsstation Portowaj. Aufgrund der Technologiesanktionen sei es laut Peskov nicht möglich, die defekten, aber notwendigen Turbinen zu reparieren oder nach Russland zu transportieren.

Auch nach Österreich fließt deutlich weniger Gas, wie ein OMV-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters erklärte. Derzeit liefere Gazprom 70 Prozent weniger Gas seinen österreichischen Vertragspartner, der teilstaatlichen OMV, als eigentlich angefordert. Vor der Schließung von Nord Stream 1 waren es 40 Prozent der nominierten Menge. Das ist allerdings deshalb ungewöhnlich, weil Österreich nicht über Nord Stream 1 sondern hauptsächlich über die Stränge "Druschba" und auch "Jamal" mit Erdgas beliefert wird.

Wien Energie "beobachtet"

Was die neuerlich Preisrally für die unter Druck geratene "Wien Energie" bedeutet, ist noch unklar. "Die Marktpreisentwicklung bei Strom und Gas ist weiterhin angespannt und selbstverständlich relevant für alle Marktteilnehmer - auch für uns. Die Marktlage wird von uns laufend beobachtet, analysiert und evaluiert", wird eine Sprecherin des Energieversorgers in der APA zitiert.

Vergangene Woche wurde ja bekannt, dass die Wien Energie, über die Wiener Stadtwerke in Eigentum der Stadt Wien, staatlich besicherte Garantien benötigt. Begründet werden diese mit dem plötzlichen Auseinanderklaffen der Strom- und Gaspreise im Großhandel, womit auch die Anforderungen an die Besicherungen für eingekauften Energiemengen in der Zukunft gestiegen sind. Allerdings steht auch der Vorwurf im Raum, dass der Energieversorger drei Mal mehr Strom verkauft habe, als er selbst erzeugt. Die Wien Energie produziert selbst wenig Energie und kauft für die Fernwärme- und Stromproduktion Gas ein. Der überschüssige Strom wird dann an der Leipziger Energiebörse EEX verkauft. Am Freitag wurde der Handel deshalb vorsorglich ausgesetzt.

Euro unter Druck

Dem Euro setzten die neuerlichen Turbulenzen am Gasmarkt jedenfalls deutlich zu. Am Montag fiel die europäische Gemeinschaftswährung in der Früh zeitweise bis auf 0,9881 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit knapp 20 Jahren. Weniger hatte ein Euro zuletzt am Jahresende 2002 gekostet.

Die Unsicherheiten rund um einen Gaslieferstopp aus Russland, die hohe Inflation und eine drohenden Rezession im Euroraum belasten die Gemeinschaftswährung spürbar. Allerdings wird nach der kommenden Zinssitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag und der geplanten Zinserhöhung wieder ein leichter Anstieg der Unions-Währung erwartet.(del)