Europas Währungshütern brennt angesichts der von Rekord zu Rekord eilenden Inflation der Hut. Anders ist nicht zu erklären, warum sie am Donnerstag bei ihrem ersten Treffen nach der Sommerpause den größten Zinsschritt seit der Euro-Bargeldeinführung 2002 gesetzt haben. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, hat der Rat, ihr oberstes geldpolitisches Gremium, beschlossen, den sogenannten Hauptrefinanzierungssatz um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent anzuheben. Der Einlagensatz, zu dem Geschäftsbanken überschüssige Liquidität bei der Notenbank parken, wurde ebenfalls in diesem Ausmaß erhöht – auf 0,75 Prozent.

Für die Eurozone ist die jetzige Zinsanhebung bereits der zweite Straffungsschritt in Folge. Im Juli hatte die EZB die Zinswende eingeleitet und die Schlüsselsätze erstmals seit elf Jahren nach oben gesetzt.

Kreditkunden sind betroffen

Die Folgen der steigenden Leitzinsen werden in Österreich vor allem Privathaushalte spüren, die einen Kredit abzahlen. "Anders als in Deutschland, wo die meisten Kredite fixverzinst sind, sind die meisten Kredite in Österreich variabel gestaltet", sagt Helmut Ettl, Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA). Höhere Leitzinsen heißt daher auch höhere Kreditraten, die Banken geben die Kosten weiter. Ettl betont, dass die FMA stets vor einer Zinserhöhung warnte. Umsonst. "Kredite wurden hierzulande nicht langfristig gesehen", sagt Ettl. Im Halbjahr war die Kreditvergabe zudem so hoch, wie noch nie.

Das Wort Inflation kennt man seit vier Jahrzehnten nur noch aus den Schulbüchern. Auch die Zinsen wurden seit Jahrzehnten niedriger, bis sie bei null waren. "Zwei Generationen kennen weder Inflation noch Zinsen", sagt Ettl. Er prophezeit: "Es wird nun für einige schwerer werden." Zuletzt sei die Disziplin der Kreditnehmer sehr hoch gewesen. Nur zwei Prozent aller Kredite konnten innerhalb von 90 Tagen nicht bedient werden. Ettl erwartet nun eine Kehrtwende.

(Der Artikel wird laufend aktualisisert)