Die EU-Staaten und das Vereinigte Königreich haben laut EU-Kommission im ersten Corona-Jahr 227,97 Milliarden Euro für von der Pandemie gebeutelte Unternehmen ausgegeben. Insgesamt wurde im Jahr 2020 eine Rekordsumme von 384,33 Milliarden Euro für Beihilfen eingesetzt, wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte.

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager meinte, die entsprechenden Maßnahmen seien angemessen und erforderlich gewesen und hätten dem in der Krise entstandenen wirtschaftlichen Schaden entsprochen. Die übrigen 156,36 Milliarden Euro wurden ohne Corona-Bezug ausgegeben.

Gemessen an der Wirtschaftleistung gab Polen im Jahr 2020 den größten Anteil für Corona-Hilfen aus (3,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts). Auch Deutschland steht in dieser Liste weit oben - 1,9 Prozent des BIP wurden für Corona-Beihilfen gewährt. Relativ am wenigsten (0,58 Prozent) gaben die Niederlande aus. (apa/dpa)