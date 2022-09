Der Discounter Aldi steuert in Großbritannien nach Daten eines Marktforschers weiter auf Wachstumskurs. Die deutsche Hofer-Mutter habe den Konkurrenten Morrisons überholt und sei nun viertgrößter Einzelhändler im Land, teilte das Marktforschungsunternehmen Kantar am Dienstag mit. Die hohe Inflation lasse die Einkäufe bei Discountern steigen. Aldi habe die Umsätze in den drei Monaten bis zum 4. September um 18,7 Prozent in die Höhe schrauben können.

Der Discounter komme nun auf einen Marktanteil von 9,3 Prozent, Morrisons weise nur noch 9,1 Prozent auf. Marktführer bleibt Tesco gefolgt von Sainsbury's und Asda. Der Aldi-Rivale Lidl rangiert bei 7,1 Prozent.

Preisanstieg um bis zu 31 Prozent

Die Lebensmittelpreise seien in Großbritannien in den vier Wochen zum 4. September um 12,4 Prozent in die Höhe geschossen, hieß es weiter. Allein Milchprodukte hätten sich um 31 Prozent verteuert. Die Kunden griffen nun verstärkt auch zu Eigenmarken der Ketten, die sie als günstiger ansehen.

Auch in Deutschland haben die anziehende Inflation und die hohen Energiepreise Folgen für das Einkaufsverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Kunden wechselten von Marken-Produkten zu Eigenmarken der Lebensmittelhändler, sie achteten verstärkt auf Aktionspreise und es gebe eine klare Tendenz hin zum Discounter, hatte Rewe-Chef Lionel Souque Anfang September gesagt. (apa/Reuters)