Am Horn von Afrika herrscht die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Für 36 Millionen Menschen in drei Ländern droht eine Hungersnot, warnte die Hilfsorganisation Care am Dienstag in einer Aussendung. Neben der Dürre ortete die NGO steigende Lebenshaltungskosten, hohe Inflation, die Auswirkungen des Klimawandels und den Krieg in der Ukraine als weitere Ursachen. In der Region sind mittlerweile vier aufeinanderfolgende Regenzeiten ausgeblieben.

Care zufolge hungern 24,1 Millionen Menschen in Äthiopien, 7,8 Millionen in Somalia und 4,2 Millionen in Kenia ohne Aussicht auf Besserung wegen der Dürre. Prognosen zufolge droht auch die nächste Regenzeit im Oktober bis Dezember auszubleiben.

"Krieg und Klimawandel sind die schlimmsten Hungertreiber. Das wird uns gerade dramatisch am Beispiel Ostafrikas vor Augen geführt. Während in Teilen Somalias schon eine Hungersnot herrscht, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das auf den Rest des Horns von Afrika zutrifft", sagte Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin von Care Österreich.

Wassermangel und Weideknappheit

Ein Großteil der Familien in der Region lebt von der Viehzucht. Knapp neun Millionen Nutztiere sind bereits aufgrund von Wassermangel und Weideknappheit verendet. Die verheerende Situation zwingt viele Familien dazu, ihre Häuser auf der Suche nach Nahrung und Wasser zu verlassen, so Care. Die Hilfsorganisation wies darauf hin, dass besonders Frauen und Kinder von der Nahrungskrise betroffen sind. In Kenia sind fast eine Million Kinder unter fünf Jahren und über 115.000 schwangere und stillende Frauen akut unterernährt. In Somalia mussten heuer bereits mehr als 200 Kinder an Hunger sterben.

"Wir müssen jetzt handeln und unsere Maßnahmen verstärken, um Leben zu retten. Dafür benötigt es dringend mehr Mittel für die humanitäre Hilfe und den Aufbau widerstandsfähigerer und nachhaltigerer Lebensgrundlagen in den betroffenen Regionen", appellierte Barschdorf-Hager. Care unterstützt die Betroffenen mit Wasser, Lebensmitteln, sanitären Einrichtungen, Hygienemaßnahmen, Gesundheitsdiensten, Schutz und Bargeldhilfen.

Gates: Entwicklungshilfe zusammengebrochen

Auch Melinda French Gates, Co-Vorsitzende der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, hat dieser Tage mehr Entwicklungszusammenarbeit gefordert. "Wenn die Weltgemeinschaft jetzt investiert, können sich Lebensgrundlagen der Menschen wieder verbessern und Millionen von Menschen aus der Armut befreit werden", sagte die Ex-Frau von Microsoft-Gründer Bill Gates dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg hätten die Entwicklungshilfe empfindlich getroffen. "Wir sahen unglaubliche Fortschritte bei der Bekämpfung von Malaria und Aids, der Kindersterblichkeit. Und nun ist die Welt in der Entwicklungszusammenarbeit weit zurückgefallen."

Bill Gates betonte im "Handelsblatt" die Verantwortung für die Klimakrise, die die reichen Länder nun moralisch verpflichte, den Staaten vor allem in Afrika zu helfen - auch wenn der Ukraine-Krieg und die Pandemie die eigenen Staatshaushalte zunehmend belasten. "Die reiche Welt hat dieses gigantische Problem geschaffen, das Afrikas landwirtschaftliche Produktivität heute schon mit höheren Temperaturen schadet", sagte Gates.

Hilfe durch dürreresistente Samen

Afrika könne seine Ernte verdoppeln, wenn die Weltgemeinschaft ausreichend in neue Samen investiere, die etwa gegen Dürre resistent sind. Dazu müsste man aber auch der Gentechnik offener gegenüberstehen, auch wenn einige Industriestaaten diese für ihre eigenen Agrarsysteme ablehnten, fordert Gates: "Weil die Menschheit das Klima ruiniert hat, gibt es keinen anderen Weg, um die Produktivität der afrikanischen Landwirtschaft zu verdoppeln."

Es müsse zum Beispiel schädlings-, dürre- und überschwemmungsresistentes Saatgut an die Bauern vergeben werden - und zwar nicht nur an Männer, sondern auch an Frauen, sagte French Gates. Außerdem müsse finanzielle Hilfe über digitale Telefone direkt auf Bankkonten von Frauen überwiesen werden. "Sobald eine Frau ein bisschen Geld hat, investiert sie es in der Regel anders als ihr Mann. Sie gibt das Geld für ihre Kinder aus, sie gibt es für die Zukunft aus. Sie schickt ihren Sohn oder ihre Tochter zur Schule. Der Mann gibt das Geld oft für sich selbst aus. Das ist die traurige Wahrheit", sagte French Gates.

Die Gates-Foundation wurde 1999 gegründet und gilt als die größte private Stiftung der Welt. Sie engagiert sich eigenen Angaben zufolge im Kampf gegen Armut, Krankheiten und Ungerechtigkeit auf der gesamten Welt. (apa)