Die Europäische Zentralbank (EZB) steht angesichts des anhaltenden Höhenflugs der Verbraucherpreise nach wie vor unter hohem Druck, mit Zinserhöhungen entschlossen gegenzusteuern. Teure Energie und Lebensmittel haben die Inflationsrate im Euroraum zuletzt auf eine neue Rekordmarke getrieben. Die Verbraucherpreise kletterten im August binnen Jahresfrist um 9,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Damit wurde eine frühere Schätzung bestätigt. Im Juli lag die Zuwachsrate noch bei 8,9 Prozent.

Vor diesem Hintergrund ist nun mit einer Reihe weiterer Zinserhöhungen zu rechnen. Angesichts der Rekordinflation muss die EZB aus Sicht von Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde handeln, auch wenn dadurch das Wirtschaftswachstum gebremst werden sollte. Bei der Festlegung der Geldpolitik habe die Notenbank alle Faktoren zu berücksichtigen, die die Inflation beeinflussten, sowie die Risiken für das Wirtschaftswachstum, sagte Lagarde am Freitag bei einer Veranstaltung in Paris.

Die EZB müsse aber reagieren. "Wird das das Wachstum dämpfen?", fragte sie. "Das ist möglich, aber das Risiko müssen wir eingehen." Denn Preisstabilität sei eine fundamentale und prinzipielle Angelegenheit.

Nach Einschätzung des EZB-Chefvolkswirts Philip Lane werden die Energiepreise ein zentraler Treiber der Teuerung bleiben. Die jüngste Leitzinserhöhung um 0,75 Punkte auf 1,25 Prozent war indes laut Lane ein großer Schritt hin zu Zinsniveaus, mit denen ein Erreichen des Inflationsziels von zwei Prozent sichergestellt werden kann.

Wie stark die EZB noch an der Zinsschraube drehen wird, bleibt offen: "Innerhalb des EZB-Rats haben wir keine Schätzungen zum Endzins, dem Höchstniveau, auf das die Zinsen steigen könnten", sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos der portugiesischen Wochenzeitung "Expresso". Weitere Zinsanhebungen könnten in den nächsten Monaten kommen.

Preise noch nie so stark gestiegen

Seit Einführung des Euro sind die Lebenshaltungskosten noch nie so stark gestiegen wie im August. Dabei ist der Preisauftrieb in den Ländern des Euroraums unterschiedlich stark ausgeprägt: Am niedrigsten ist er in Frankreich (6,6 Prozent), Malta (7,0 Prozent) und Finnland (7,9 Prozent). Die höchsten Teuerungsraten wurden in den baltischen Staaten Estland (25,2 Prozent), Lettland (21,4 Prozent) und Litauen (21,1 Prozent) gemessen. Deutschland liegt mit 8,8 Prozent im Mittelfeld.

In Österreich betrug die Inflationsrate im August 9,3 Prozent. Das ist etwas mehr als die Statistik Austria in ihrer Schnellschätzung Anfang des Monats erwartet hatte (9,1 Prozent). Im Vergleich zum Juli hat sich die Teuerung statistisch etwas verlangsamt, nachdem die Statistik Austria die Werte für das Vormonat von 9,3 auf 9,4 Prozent hinaufrevidiert hat. Verantwortlich für die Abflachung des Preisanstiegs waren Treibstoffpreise, die sich zum Vormonat um 10,4 Prozent verbilligten.

Bei Haushaltsenergie, Nahrungsmitteln und in der Gastronomie blieb der Preisauftrieb aber aufrecht. Ohne die aktuelle Entwicklung bei den Treibstoffpreisen läge die Verbraucherpreis-Inflation (VPI) bei 9,9 Prozent, schreiben die Statistiker in einer Aussendung. Der Anstieg von 0,2 Prozentpunkten gegenüber der Schnellschätzung am Monatsanfang sei hauptsächlich auf spät eingelangte Daten aus den Bereichen Instandhaltung und Reparatur der Wohnung zurückzuführen.

Angeheizt wurde die Inflation im August insbesondere von den Preisen für Wohnung, Wasser und Energie, die im Jahresabstand durchschnittlich um 13,8 Prozent stiegen. Innerhalb dieses Ausgabenbündels trug vor allem die Haushaltsenergie (+36,7 Prozent, Juli: +34,5 Prozent) zum Anstieg bei. Hoch blieben die Gaspreise mit einem Plus von 71 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wobei sich diese in etwa auf dem Niveau vom Juli bewegten. Die Strompreise erhöhten sich zum Vorjahr um 11,9 Prozent. Im Juli hatte der Anstieg 10,2 Prozent betragen.

Deutlich geringer fiel die Teuerung im Bereich Verkehr aus. Mit einem Plus von 16,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr lag diese spürbar unter den plus 21,8 Prozent vom Juli. Den bedeutendsten Impuls für den Rückgang gaben die Treibstoffpreise, die im August um 44 Prozent zulegten (Juli: 63,1 Prozent), wobei sich etwa auch die Preise für Flugtickets im Vergleich zum Juli verringerten.

Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln hält an

Im Bereich Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke hielt der Preisauftrieb an. Im August kletterten die Preise um 13,1 Prozent (Juli: 12,2 Prozent). Der Preisdruck erhöhte sich dabei vor allem bei Lebensmitteln (+13 Prozent). Merklich mehr kosteten Brot und Getreideerzeugnisse mit plus 12,8 Prozent nach 11,2 Prozent im Juli. Auch für Milch, Käse und Eier (+19,5 Prozent), Fleisch (+14,3 Prozent) sowie Gemüse (+12.1 Prozent) war im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr zu zahlen.

Doch auch abseits der hohen Preise für Energie und Lebensmittel wurde das Leben teurer. So mussten die Konsumentinnen und Konsumenten etwa für Übernachtungen in Hotels sowie Restaurantbesuche tiefer in die Tasche greifen. Während im Juli dafür noch 9,3 Prozent mehr als im Vorjahr zu zahlen gewesen war, lagen die Preise im August im Schnitt um 9,9 Prozent höher.

Entspannung bei den Spritpreisen

Als wichtigste Preisdämpfer erwiesen sich im Vergleich zum Juli die Preise für Superbenzin (-11,2 Prozent), Dieseltreibstoff (-9,8 Prozent) sowie Profilholz (-4,1 Prozent). Stärkste Preistreiber waren Holzpellets (+14,8 Prozent), Gardinen (+14,2 Prozent) sowie Ziegelsteine (+9 Prozent).

Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der den täglichen Einkauf repräsentiert, stieg im Jahresabstand um 11,2 Prozent (+10,4 Prozent im Juli). Der Miniwarenkorb, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und auch Treibstoffe enthält, stieg um 15,9 Prozent (+19,1 im Juli). (reuters/apa/kle)