Die Europäische Zentralbank (EZB) ist mit ihrem Straffungskurs aus Sicht von Joachim Nagel, dem Chef der Deutschen Bundesbank, noch weit von dem Zinsniveau entfernt, mit dem die Wirtschaft weder angeschoben noch gebremst wird. "Von dieser neutralen Rate sind wir noch ein ganzes Stück weit weg," sagte Nagel, der Mitglied des EZB-Rates ist, am Samstag auf dem Tag der offenen Tür der deutschen Notenbank in Frankfurt. Für ihn sei wichtig, dass es bei den Zinserhöhungen weitergehe.

"Da muss noch was passieren, da muss noch was nach oben gehen", betonte der deutsche Notenbanker. Unter dem Motto "Backstage Bundesbank" informiert die Notenbank am Samstag und am Sonntag in ihrer Hauptverwaltung Hessen über ihre Aufgaben und Arbeitsweisen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte im Kampf gegen die ausufernde Inflation im Juli die Zinswende eingeleitet und dabei die Schlüsselsätze erstmals seit 2011 nach oben gesetzt. Die Leitzinsen wurden um 0,50 Prozentpunkte angehoben.

Bei ihrem zweiten Zinsschritt am Donnerstag vor einer Woche legten die Euro-Währungshüter noch deutlicher nach: Die Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte war die bisher stärkste Zinsanhebung seit Einführung des Euro-Bargelds 2002. Der Leitzins liegt damit inzwischen bei 1,25 Prozent und der sogenannte Einlagensatz bei 0,75 Prozent.

Die Inflation habe sich schon in fast alle Lebensbereiche hineingefressen, sagte Nagel. "Wir sind noch sehr weit weg mit den Zinsen, wo die Zinsen dann zu der Inflationsrate passen, die wir anstreben werden."

"Inflation hat immer soziale Dimension"

Die EZB peilt zwei Prozent Teuerung als Idealwert für die Wirtschaft an. Im August lag die Inflation im Euro-Raum aber mehr als vier Mal so hoch bei 9,1 Prozent. "Die Inflation hat immer eine soziale Dimension, deshalb ist sie auch so gefährlich", sagte Nagel. Sie sei gefährlich, was die Wettbewerbsfähigkeit anbelange, sie sei gefährlich, was die Wachstumsperspektiven betreffe. Eine schnelle Lösung könne aber nicht versprochen werden.

Positiv äußerte sich Nagel zu den Entlastungsmaßnahmen der deutschen Bundesregierung. "Das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung ist aus Sicht der Bundesbank sehr hilfreich", sagte er. Es setze da an, wo die Hilfe am nötigsten sei.

Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise hat die deutsche Bundesregierung ein neues Entlastungspaket von mindestens 65 Milliarden Euro zur Unterstützung der Bevölkerung und der Unternehmen geschnürt. Das Volumen ist mehr als doppelt so groß wie das der ersten beiden Entlastungspakete mit insgesamt 30 Milliarden Euro. (reuters)