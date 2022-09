Zuletzt rief sogar UNO-Generalsekretär António Guterres die Industrieländer dazu auf, unerwartete Zusatzgewinne etwa von Öl-Unternehmen zu besteuern. Einige Öl- und Gasunternehmen profitieren derzeit wegen der hohen Energiepreise von Rekordgewinnen. Die Erlöse sollten für den Kampf gegen die Klimakrise eingesetzt werden sowie Menschen zugutekommen, die unter steigenden Lebensmittel- und Energiepreisen litten, sagte Guterres bei der 77. Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York City.

Am heutigen Freitag kommen nun auch die für Energie zuständigen EU-Minister zu einem Sondertreffen in Brüssel zusammen, um die Maßnahmen zu besprechen. Es wird erwartet, dass sie sich auf die Abschöpfung von Übergewinnen einigen. Der Beschluss soll ab 1. Dezember gelten. Doch wie hoch soll die Abschöpfung sein?

Die EU-Kommission schlug Mitte des Monats eine Sonderabgabe für Öl- und Gaskonzerne vor, wonach diese 33 Prozent der Gewinne abgeben müssen, die über 20 Prozent über dem durchschnittlichen Gewinn der vergangenen drei Jahre liegen. Mit den Einnahmen sollten dann Entlastungsmaßnahmen für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen finanziert werden.

Abschöpfen und sparen

Der Entwurf der EU-Kommission umfasst zudem verbindliche Maßnahmen zum Senken des Stromverbrauchs in Spitzenzeiten. So soll die Stromnachfrage verbindlich um mindestens 5 Prozent gesenkt werden. Weiters fordert die EU-Behörde die EU-Staaten auf, die Gesamtstromnachfrage bis 31. März 2023 um mindestens 10 Prozent zu senken.

Neben Abschöpfung und Energiesparen soll laut dem Vorschlag der EU-Kommission ein Deckel auf Gewinne von Stromunternehmen eingeführt werden, die günstig produzieren können. Die EU-Kommission schlägt vor, ihre Einnahmen auf 180 Euro je Megawattstunde (MWh) zu begrenzen. Alles, was darüber liegt, soll abgeschöpft werden und Verbraucherinnen und Verbraucher entlasten.

Mehr als die Hälfte der EU-Staaten, darunter Italien, Frankreich und Griechenland, hatten zuvor in einem Brief die EU-Kommission aufgefordert, einen Vorschlag für einen Maximalpreis für Gas vorzulegen. Dieser solle sich auf Gaslieferungen sowohl aus dem Ausland beziehen, etwa Importe aus Russland und anderen Ländern, aber auch auf Transaktionen an Großhandelsplätzen innerhalb der EU, hieß es in dem Brief.

Die EU-Kommission warnte jedoch im Falle eines Preisdeckels vor einer erhöhten Nachfrage sowie vor technischen Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Es wird zudem befürchtet, dass Drittstaaten dann weniger oder gar kein Gas mehr an die EU-Länder liefern und es stattdessen anderswo verkaufen würden, zum Beispiel nach Asien.

Die österreichische Bundesregierung spricht sich gegen einen Gaspreisdeckel aus. "So schmerzlich das ist: Wir sind weiterhin auf russische Gaslieferungen angewiesen", erklärte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) zuletzt.

Anders als die Abschöpfung soll der Gaspreisdeckel heute lediglich diskutiert werden, es fehlt auch noch ein Rechtstext der EU-Kommission.

Vorschläge "zu schwach"

Für Greenpeace, Fridays for Future und Armutskonferenz sind die Vorschläge der EU-Kommission "zu schwach." Auch die Bundesregierung wird kritisiert: "Während die Menschen die Folgen der Energiekrise in der Geldbörse spüren, verdienen sich Ölkonzerne wie die OMV eine goldene Nase. Finanzminister Brunner muss jetzt die Verantwortung übernehmen und die fossile Gier der Ölkonzerne endlich stoppen", fordert Lisa Panhuber, Sprecherin bei Greenpeace in Österreich.

Greenpeace fordert, dass Gewinne, die 10 Prozent über den Durchschnittsgewinnen der letzten drei Jahre liegen, als Übergewinn klassifiziert, und mit 100 Prozent besteuert und umverteilt werden. Der Forderung nach einer Übergewinnsteuer für Energiekonzerne schlossen sich Fridays For Future und die Armutskonferenz an. "Fossile Konzerne zerstören unsere Zukunft und profitieren nun von der Krise. Gleichzeitig müssen die Staatskassen für Entlastungsmaßnahmen aufkommen. Das ist schlichtweg ungerecht", sagt Viktoria Kudrna von Fridays for Future.

Die Armutskonferenz stellte sich ebenso hinter die Forderungen. "Die Klimakatastrophe trifft Arme stärker als Reiche, gleichzeitig verursachen die Reichsten im Land die meisten Emissionen. Nun sind einkommensschwache Haushalte auch noch unverhältnismäßig stark von der Energiekrise betroffen", sagt Clara Moder von der Armutskonferenz. Die Einnahmen der Steuer sollten sollen gezielt zur Entlastung privater Haushalte eingesetzt werden. (vasa)