Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht das Risiko der Weltwirtschaft, in eine Rezession zu rutschen, derzeit bei ungefähr 25 Prozent. Trotzdem seien die Notenbanken aufgerufen, ihre Geldpolitik mit weiteren Zinserhöhungen zu straffen, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Donnerstag vor Journalisten im Rahmen der Herbsttagung von IWF in Washington. Das sei nötig, um die hohe Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Höhere Zinsen würden ihre Wirkung entfalten - trotz anhaltenden Preisdrucks, so die gebürtige Bulgarin. Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Energie- und Lebensmittelpreise deutlich nach oben getrieben.

Aus Sicht des Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, sollte die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts der anhaltend hohen Inflation bei ihrer nächsten Sitzung am 27. Oktober die Zinsen kräftig erhöhen. Zwar sei die Größe der Zinsschritte jeweils von den aktuellen Daten abhängig, sagte Nagel am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem deutschen Bundesfinanzminister Christian Lindner anlässlich des IWF-Jahrestreffens. Die aktuellen Daten seien jedoch klar und würden eindeutig in Richtung eines "robusten Zinsschrittes" weisen, wie er hinzufügte. Die Inflation in den Griff zu bekommen, habe höchste Priorität, betonte Nagel.

Neutraler Zinssatz noch weit weg

Im September hatten die Währungshüter der EZB in einem ungewöhnlichen XXL-Schritt alle drei Schlüsselzinsen um 0,75 Prozentpunkte hinaufgesetzt. Der Leitzins liegt demnach aktuell bei 1,25 Prozent und der Einlagensatz, der momentan maßgebliche Zins an den Finanzmärkten, bei 0,75 Prozent.

"Weitere Zinserhöhungen sind erforderlich, um die Inflation mittelfristig zurück auf 2 Prozent (EZB-Ziel, Anm. d. Red.) zu bringen", sagte Nagel. Im September hatte die Teuerung im Euroraum ein neues Rekordniveau von 10,0 Prozent erreicht - die höchste Rate, seit es den Euro gibt.

"Nach meiner Auffassung sind wir jetzt mit den ersten zwei Zinsschritten noch ein deutliches Stück weg von dem neutralen Zinssatz", sagte Nagel weiter. So wird in der Notenbankwelt das Zinsniveau bezeichnet, das eine Volkswirtschaft weder antreibt noch bremst. Nach Angaben von Ökonomen liegt der neutrale Zins beim Einlagensatz derzeit zwischen 1,5 und 2,0 Prozent.(reuters)