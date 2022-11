Ich habe die Idee, fürs Schimpfen zu bezahlen, von Monty Python gestohlen," zwitscherte der neue Twitter-Chef Elon Musk auf seinem Account am Mittwoch vergnügt. Der US-Milliardär bezieht sich damit auf sein Vorhaben, verifizierte Accounts auf dem Kurznachrichtendienst künftig kostenpflichtig zu machen, acht Dollar pro Monat soll es kosten. Musk war bei der Twitter-Übernahme unter anderem mit der Ansage angetreten, Fake-Accounts und Spam ausmerzen zu wollen.

Musk, bekannt für provokante Äußerungen von der Friedenspolitik für die Ukraine über Bitcoins bis zur Taiwan-Frage, hat sich mit der Twitter-Übernahme umgehend an den Umbau des Konzerns gemacht: Vergangene Woche gab er via Pflichtmitteilung bekannt, dass das Twitter-Direktorium aufgelöst worden sei. Dies machte ihn de facto zum Alleinherrscher im Zwitscher-Universum und gab ihm die uneingeschränkte Macht, das nächste heiße Eisen anzugehen: den Mitarbeiterabbau.

Massenkündigungen

stehen bevor

Seine Witzchen via Kurznachrichtendienst dürften nun besonders jene Menschen provozieren, deren Jobs gerade in Gefahr sind. Mehr als die Hälfte der 7.000 Stellen bei Twitter, das sind etwa 3.700 Beschäftigte, sollen gestrichen werden, berichtete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Am Freitag (Ortszeit) sollen die Betroffenen informiert werden. Auch sollen alle Beschäftigten bis auf wenige Ausnahmen an ihre Arbeitsplätze ins Büro zurückkehren. Zuletzt hatte Twitter rote Zahlen geschrieben, was Musks Vorstöße scheinbar rechtfertigt. Allerdings hatte sein sprunghaftes Engagement die Nachrichtenplattform erst so richtig in Kursturbulenzen geschickt.

Vergangene Woche hatte Musk die rund 44 Milliarden Euro schwere Übernahme des Online-Dienstes nach monatelangem Ringen doch noch abgeschlossen. Twitter informierte die US-Wertpapieraufsicht SEC über den Rückzug von der Börse und bestätigte damit deren Vollzug. Damit ist Twitter nun auch von den Regularien der Börse befreit. Wohin die Reise des Kurznachrichtenservices gehen soll, entscheidet fortan und bis auf weiteres alleine der laut "Forbes"-Liste reichste Mensch der Welt.

Musk hatte sich bereits im April mit Twitter auf die Übernahme geeinigt. Im Juli erklärte er die Vereinbarung dann wegen angeblicher Falschangaben zu Fake-Accounts für ungültig. Twitter klagte auf Einhaltung des Kaufvertrags. Musk klagte Twitter. Das Gericht gab schließlich beiden Parteien Zeit, sich bis Ende Oktober zu einigen. Anfang Oktober erneuerte Musk sein Kaufangebot überraschend, was zur Aussetzung des Gerichtsverfahrens führte und ihn zum Alleinherrscher des Kurznachrichten-Imperiums machte.(apa/red.)