Die gescheiterte Rettungsaktion der in Liquiditätsnöte geratenen Kryptobörse FTX durch den größeren Rivalen Binance hat die Anleger am Markt für Kryptowährungen zutiefst verunsichert. Strategen fürchten bei einem Zusammenbruch des Marktplatzes weitere massive Verluste für den Sektor. Die älteste Cyberdevise Bitcoin war im Zuge dessen erstmals seit 2020 unter die Marke von 16.000 Dollar gefallen und stand am Donnerstag bei 16.600 Dollar. Auch Ethereum und Ripple verzeichneten starke Verluste.

Binance nimmt nach einer umfassenden Betriebsprüfung Abstand von der geplanten Übernahme der Sparte FTX.com, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Mit dem Schritt hätte ein Liquiditätsengpass beim Rivalen aufgefangen werden sollen, der sich auf sieben Milliarden Dollar belaufen soll. Nun schwinden für Anleger rund um den Globus die Hoffnungen auf eine Rettung von FTX.

Die Kryptobörse war unter Druck geraten, nachdem Kunden binnen weniger Tage massenhaft Geld abzogen. Der FTX-Token, eine Art digitaler Anteilsschein, ist seit Wochenbeginn um 90 Prozent eingebrochen. (red.)