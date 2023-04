Deutschland und die EU haben ihren Streit über das Verbrenner-Aus beigelegt. "Wir haben eine Einigung mit Deutschland über den künftigen Einsatz von E-Fuels in Autos gefunden", twitterte der Vize-Präsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, am Samstag. "Der Weg ist frei: Europa bleibt technologieneutral", teilte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ebenfalls über Twitter mit. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor könnten auch nach 2035 neu zugelassen werden, wenn sie ausschließlich CO2-neutrale Kraftstoffe tankten. Ein konkreter Verfahrensweg und Zeitplan seien verbindlich festgelegt worden. In einem ersten Schritt solle eine Kategorie rein mit E-Fuels geschaffen werden und dann in die Flottengrenzwertregulierung integriert werden. Das solle bis Herbst 2024 abgeschlossen sein.

Ohne Deutschlands Zustimmung wäre das geplante Verbrenner-Aus ab 2035 nicht möglich. EU-Parlament und EU-Staaten hatten sich bereits im Oktober darauf geeinigt, dass in der EU ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden dürfen. Für Deutschland ist es aber wichtig, dass auch danach noch Neuwagen mit Verbrennungsmotoren zugelassen werden können, die E-Fuels tanken - also klimaneutrale künstliche Kraftstoffe, die mit Ökostrom erzeugt werden. Eine für Anfang März vorgesehene Bestätigung der Einigung durch die EU-Staaten wurde daher von Deutschland zunächst verhindert. Seitdem verhandelten Deutschlands Verkehrsministerium und EU-Kommission über einen Kompromiss.

E-Fuels werden noch kaum produziert

Viele EU-Partner hatten irritiert auf das deutsche Verhalten in dem Streit reagiert. Am Donnerstag sprach etwa der lettische Ministerpräsident Krisjanis Karins am Rande des EU-Gipfels vor laufenden Kameras von einem "sehr, sehr schwierigen Zeichen für die Zukunft". Es sei verwunderlich, dass eine Regierung sich plötzlich anders entscheide, nachdem eine Vereinbarung bereits getroffen worden sei. Karins warnte: "Die gesamte Architektur der Entscheidungsfindung würde auseinanderfallen, wenn wir das alle tun würden." Hinter vorgehaltener Hand äußerten sich Diplomaten in Brüssel deutlicher. Sie warfen Deutschland einen Vertrauensbruch vor.

E-Fuels werden bislang kaum produziert und gelten als knapp, teuer und ineffizient. Daher sollen sie nach dem Willen der EU-Kommission vor allem für den Schiffs- oder Flugverkehr reserviert werden, der nicht direkt mit Strom betrieben werden kann. Einer Studie des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) reicht die 2035 erwartete Produktionsmenge nicht aus, um allein den Bedarf in diesen Bereichen zu decken. Für Pkw bliebe dann ohnehin nichts übrig, selbst wenn alle erhofften Produktionskapazitäten ausgeschöpft werden könnten.

Kritik von Umweltschützern

Kritik an der Einigung zwischen der deutschen Bundesregierung und der EU-Kommission kam umgehend von Umweltschützern. "Dieser faule Kompromiss untergräbt Klimaschutz im Verkehr, und er schadet Europa", erklärte etwa der Mobilitätsexperte der Umweltorganisation, Benjamin Stephan. Die "dringend nötige Ausrichtung der Autobranche auf effiziente Elektromobilität" werde mit der Einigung verwässert.

Stephan warf dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor, die "rücksichtslose Erpressung der EU" durch die FDP nicht gestoppt zu haben. "Nach diesem enttäuschenden Ergebnis ist umso klarer, dass Scholz die FDP beim morgigen Koalitionsausschuss zu wirksamen Maßnahmen beim Klimaschutz im Verkehr bewegen muss", sagte er. "Statt das Land mit weiteren klimaschädlichen Autobahnen zu durchziehen, sollte die Bundesregierung sich jetzt voll und ganz auf den Ausbau der Bahn konzentrieren."

"Wissing hat die Bundesregierung blamiert"

EU-Parlamentarier der Grünen wollen den Kompromiss genau unter die Lupe nehmen. "Wir werden den Vorschlag rechtlich und politisch sehr genau prüfen", kündigte der Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament, Rasmus Andresen, am Samstag an. Er betonte aber auch, es sei gut, dass die Hängepartie endlich beendet sei.

Zudem sagte er mit Blick auf Verkehrsminister Wissing (FDP): "Wissing hat die Bundesregierung blamiert. Es ist unfassbar, dass Kanzler Scholz dieses Chaos über Wochen gedeckt hat." Auch nach Ansicht der Vorsitzenden der Grünen-Fraktion im EU-Parlament, Terry Reintke, hat die Blockade großen Schaden angerichtet. Ähnlich äußerte sich auch der Grünen-Europaabgeordnete Michael Bloss, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete.

Subventionen und Atomkraft

Am ersten Tag des EU-Gipfels hatten die 27 Staats -und Regierungschefs auch eine ganze Reihe von Maßnahmen beschlossen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Union gegenüber China und den USA verbessern sollen. Dabei ging es vor allem eine Vereinfachung von Vorschriften und eine leichtere Vergabe von Subventionen, die gemeinsam mit den vor kurzem mit Washington ausverhandelten Ausnahmen verhindern sollen, dass EU-Unternehmen in Folge des Inflation Reduction Act (IRA) in die USA abwandern. Das von US-Präsident Joe Biden lancierte Subventionspaket pumpt knapp 370 Milliarden US-Dollar in die US-Wirtschaft, um die grüne Transformation zu beschleunigen, die Zuschüsse und Steuervergünstigung sind aber in der Regel an eine Produktion in den USA gebunden.

Bei den zweitägigen Gesprächen in Brüssel hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch klargemacht, dass Atomenergie nach Vorstellung ihrer Behörde nur in ganz besonderen Fällen gefördert werden soll - etwa bei kleinen modularen Reaktoren mit minimalen Abfällen aus dem Brennstoffkreislauf. Damit folgt die EU-Kommission nicht der Forderung Frankreichs, Atomenergie mit erneuerbarer Energie gleichzustellen.