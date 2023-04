Die Ölpreise haben am Dienstag nach den deutlichen Kursanstiegen zum Wochenauftakt weiter zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg gegen 11 Uhr um 0,4 Prozent auf 85,15 Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate WTI kostet zuletzt 80,68 Dollar, ein Zuwachs von 0,3 Prozent.

Am Wochenende hatte die OPEC+überraschend angekündigt, dass Fördermenge von Mai an um rund eine Million Barrel pro Tag zu reduzieren. Darauf hin hatten die Ölpreise am Montag um über sechs Prozent angezogen, was am Markt die Inflations- und Zinsdiskussionen wieder aufleben ließ.

Vertreter aus den USA gaben sich diesbezüglich betont gelassen. So hatte US-Notenbanker James Bullard gesagt, dass die Drosselung der Fördermenge den Job der Notenbank Fed zwar nicht einfacher mache, ein nachhaltiger Einfluss sei aber noch offen. Zudem habe er die Ölpreise im aktuell günstigen Umfeld ohnehin bereits höher erwartet. Auch US-Präsident Joe Biden sah nach der Ankündigung der Ölförderländer nur begrenzte Auswirkungen auf die US-Wirtschaft.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Montag mit 84,84 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Freitag war der Preis bei 78,12 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis kam nach den Vortagesgewinnen am Dienstag hingegen wieder etwas zurück. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.980,64 Dollar, ein Minus von 0,2 Prozent. (apa)