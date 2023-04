Shanghai/Wien. Mit einer Kampfansage eröffnet der deutsche Autobauer Volkswagen die weltweit größte Automesse in Shanghai. Die Elektrifizierungs-Strategie für den chinesischen Markt werde "mit Hochdruck vorangetrieben", teilte der Konzern zum Messeauftakt am Dienstag mit. VW werde seine Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse in China beschleunigen, betonte Konzernchef Oliver Blume.

Wie herausfordernd die Lage für die erfolgsverwöhnten deutschen Hersteller im größten Automarkt der Welt ist, zeigt sich auf den Messeständen in Shanghai. Denn die deutschen Marken dominieren in China vor allem bei den "blauen Kennzeichen", also jenen Fahrzeugen mit Verbrennermotor. Bei Elektro-Fahrzeugen - jene mit "grünen Kennzeichen" - sind deutsche Modelle dagegen kaum vertreten. So findet sich unter den zehn meistverkauften Elektroautos etwa kein einziges VW Modell.

Am riesigen chinesischen Markt, der mit prognostizierten 24 Millionen Pkw-Verkäufen für das heurige Jahr so groß ist, wie jener der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten zusammen, verliert der Verbrenner aber immer mehr an Bedeutung. Bereits jetzt schon fährt etwa jedes vierte in China verkaufte Auto mit Elektroantrieb und der Trend dürfte sich in Zukunft noch beschleunigen. So gingen alleine im Monat März die Absatzzahlen für reine Verbrenner um rund zehn Prozent zurück. Vollelektrische und Hybridfahrzeuge konnten im gleichen Zeitraum um rund ein Viertel bei den Neuwägen zulegen. "Die deutschen Automobilhersteller bekommen in China mittlerweile massiv Gegenwind durch einheimische Marken", sagt Autoexperte Stefan Reindl, Leiter des Geislinger Instituts für Automobilwirtschaft. Preislich seien die chinesischen Fahrzeuge vor allem in den unteren Fahrzeugklassen interessant. Aber auch bei den Premiummarken rückten die Chinesen immer näher - zu erschwinglicheren Preisen.

"Mit Verbrennermotoren lässt sich in China zwar noch viel Geld verdienen, aber wer die Kunden nicht verlieren will, muss bei Elektroautos deutliche Preis- und damit Margenzugeständnisse machen", sagt der deutsche Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer, der es daher als unerlässlich ansieht, dass die westlichen Autobauer ihre Produktionsprozesse für Elektroautos neu kalibrieren. "Der Markt in der Volksrepublik wächst und wer einfach mit der bisherigen Preis- und Produktionsstrategie weitermacht, wird Kunden verlieren", sagt Dudenhöffer.(dpa/kev)