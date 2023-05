Als Mitte März die Silicon Valley Bank (SVB) ins Straucheln geriet, war die Sorge vor einer neuen globalen Finanzkrise groß. Eineinhalb Monate später gilt die SVB als geschlossen und auch das europäische Bankenwesen zeigt heute ein anderes Gesicht. So musste die eidgenössische Großbank Credit Suisse per Notverordnung des Schweizer Bundesrates mit der UBS fusionieren. Aus zwei Großbanken wurde in Schweiz dadurch eine Megabank und auch in den USA dauerten die Rettungsmaßnahmen bis zuletzt an. Gemeinsam mit der SVB gerieten auch die Silverbank, die Signaturebank und die First Republic Bank in finanzielle Schwierigkeiten. Letztere wurde am Montag von JPMorgan, dem größten US-Finanzkonzern, übernommen.

Ähnlich wie die SVB hatte auch die First Republic einen großen Anteil vermögender Kunden, die ihre Einlagen aus Sorge um die Stabilität der Bank im März schnell abgezogen haben. Die kalifornische Bank war bekannt dafür, ihren Kunden große Hypotheken zu günstigen Konditionen auszustellen. So werden in den Vereinigten Staaten oft Häuserkredite zu festen Zinssätzen und mit einer Laufzeit von 30 Jahren vergeben. Durch die zuletzt deutlich gestiegenen Leitzinsen der Notenbank Fed haben diese Hypotheken jedoch massiv an Wert verloren, was die First Republic in finanzielle Schwierigkeiten führte.

100 Milliarden Dollar abgezogen

So gab die Bank zu Beginn der vergangenen Woche bekannt, dass im ersten Quartal Einlagen im Wert von mehr als 100 Milliarden Dollar abgezogen wurden. Daraufhin beschleunigte sich der Teufelskreis: Anleger trennten sich massenhaft von Aktien der Bank, woraufhin der Kurs an der Börse abstürzte. Am Freitag wurde bekannt, dass der US-Einlagensicherungsfonds FDIC eine weitere Verschlechterung der Lage bei der Bank festgestellt und eine neue Rettungsaktion in Gang gesetzt hatte. Der Handel mit Aktien der Bank wurde ausgesetzt und ein Verkaufsprozess eingeleitet.

Ursprünglich nahmen Insidern zufolge ein halbes Dutzend Banken teil. Darunter neben JPMorgan Chase auch Citizens Financial und PNC Financial Services. Der staatliche Einlagensicherungsfonds FDIC habe die Bieter mehrfach aufgefordert, ihre Angebote zu überarbeiten und bestimmte Optionen für die angebotenen Vermögenswerte zu präzisieren, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag.

Geplant war ursprünglich, dass die Bank noch vor der Öffnung der asiatischen Märkte in der Nacht zum Montag der FDIC unterstellt und danach direkt weiterverkauft wird. Somit sollte auch den Kunden der First Republic am Montagmorgen vor Bankeröffnung klar sein, wer das Institut übernommen hat. Doch in den frühen Handelsstunden in Tokio, ab 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit, stand noch kein Käufer fest. Gegen 10 Uhr war es schließlich so weit. Das kalifornische Ministerium für Finanzschutz und Innovation (DFPI) teilte mit, dass der Einlagensicherungsfonds FDIC ein Angebot der US-Großbank zur Übernahme angenommen habe. Vorerst soll FDIC als Treuhänder auftreten. In weiterer Folge soll JPMorgan alle Einlagen und praktisch alle Vermögenswerten übernehmen.

FED beschuldigt Trump

Die US-Notenbank FED machte unterdessen die Regierung des früheren Präsidenten Donald Trump mitverantwortlich für den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank, die als Auslöser für das Bankenbeben gilt. In einem Untersuchungsbericht kommt die Federal Reserve zu dem Schluss, dass 2018 erlassene Lockerungen von Vorkehrungen gegen Finanzkrisen zu dem Kollaps des kalifornischen Regionalinstituts beigetragen hätten. Die Bankenaufsicht sei durch die Trump-Regierung geschwächt worden.

Dass der jüngste Stress im Bankensektor weitere Kreise ziehen wird, glauben Experten nicht. Einer weiteren Anhebung des US-Leitzinses stehe laut Volkswirten der Investmentbank-Sparte der Bank of America nichts im Wege. "Ein weit ausgedehnter Bankenstress wäre wahrscheinlich nötig, um eine Anhebung um 25 Basispunkte zu Fall zu bringen", so die Experten. Sie erwarten aber, dass die Fed danach für Juni eine Zinspause signalisieren wird.

Um wie viel der US-Leitzins angehoben wird, entscheiden die Dollar-Wächter am Mittwoch. Seit März 2022 wurde dieser von nahezu null auf 4,75 bis 5 Prozent gehievt, um die Inflation einzubremsen. Mittlerweile habe sich die Wirtschaft abgeschwächt und es sei möglich, dass sie sich bereits in einer leichten Rezession befinde, meint Peter Cardillo, Chef-Marktökonom bei Spartan Capital Securities, der meint: "Die Fed wird also wahrscheinlich signalisieren, dass wir uns dem Ende des Straffungszyklus nähern."(red.)