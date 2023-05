Smartphones, Spielzeug und Küchenutensilien, bestellt auf der chinesischen Handelsplattform Alibaba oder beim US-Riesen Amazon - zu unschlagbaren Preisen. Ein Grund für Kampfpreise aus Fernost und anderen Drittstaaten waren unter anderem fehlende Zölle für die Einfuhr in die Europäische Union von Waren unter einem Wert von 150 Euro. Laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" will die Europäische Kommission das bald ändern und auch auf Importe von geringem Wert Zölle erheben.

Im Zuge einer umfassenden Zoll-Reform solle die Grenze von 150 Euro Warenwert beim Import von Gütern aus Drittstaaten entfallen, meldet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf einen ihr vorliegenden Gesetzesentwurf. Unter 150 Euro Warenwert zahlten Kunden innerhalb des EU-Binnenmarkts bisher lediglich Einfuhrumsatzsteuern, allerdings keine Zollgebühren.

Überarbeitung nötig

Die EU-Kommission rechnet durch das Wegfallen des Freibetrages mit zusätzlichen Einnahmen von 750 Millionen Euro pro Jahr, die direkt dem EU-Budget zugutekommen. Noch diese Woche könnte Kommissionsvizepräsident Valids Dombrovskis entsprechende Pläne der Öffentlichkeit präsentieren, so der Bericht. Diese sind demnach Teil einer Reform, die auch eine neue EU-Zollbehörde vorsieht, die bis 2028 entstehen soll.

Auf Waren, die aus Drittländern außerhalb der EU eingeführt werden, wenden die nationalen Zollbehörden einheitlich die gleichen Tarife an, während sie intern keine Zölle mehr erheben. Über verdächtige Warensendungen und illegale Importe sind aber bisher nicht alle Behörden gleichzeitig informiert, das europäische Zollsystem ist sehr uneinheitlich. Mit der Reform will die Kommission das beheben.

Die geplante EU-Zollbehörde solle ein "Datendrehkreuz" aufbauen, unterhalten und pflegen, damit die Informationen zwischen den Mitgliedstaaten besser fließen und Zollverfahren erleichtert werden, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" mit Verweis auf das EU-Gesetzesvorhaben. Damit sollten die 27 unterschiedlichen IT-Systeme der Mitgliedstaaten schrittweise durch ein zentralisiertes System ersetzt werden. Ziel sei laut Kommissionsvorlage "ein EU-weiter Überblick über die gesamte Lieferkette in Echtzeit". Denn "dem bestehenden Verwaltungsrahmen der Zollunion fehlt eine klare Struktur, und er spiegelt nicht die Entwicklung des Zolls seit 1968 wider".

Frühere Schritte zeigten Wirkung

Bereits im Juli 2021 ist die Freigrenze von 22 Euro für die Einhebung der Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) gefallen, die in Österreich bei 20 Prozent liegt. Viele Versanddienstleister und Händler schraubten bewusst die Preise ihrer Waren herunter, um ein Abführen eben dieser Steuer zu vermeiden. Laut dem Finanzministerium war dies vor der Änderung bei drei Viertel aller Pakete unter 22 Euro der Fall. 2020, dem ersten Jahr der Pandemie, waren es noch mehr als 600 Millionen Pakete, die über chinesische Händler in die EU gelangt sind. 97 Prozent davon seien zoll- und mehrwertsteuerbefreit gewesen. Das Wegfallen des Freibetrags zeigte aber Wirkung. Allein in den ersten drei Monaten nach dessen Ende halbierte sich die Zahl von Sendungen aus Drittstaaten, wie etwa China.

Ähnliches dürfte man sich in Brüssel auch mit dem Ende der Zoll-Grenze bei 150 Euro erhoffen. Anna Cavazzini, die Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Konsumentenschutz, spricht jedenfalls von einem "wichtigen Schritt hin zu mehr Verbraucherschutz", schreibt die "Süddeutsche Zeitung". Auch konservative Parlamentarier, wie der Co-Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Daniel Caspary, begrüßen gegenüber der Zeitung prinzipiell die Zollreform, fürchten aber einen "erhöhten administrativen und bürokratischen Aufwand".(red.)