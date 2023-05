Die deutsche Wirtschaft ist aufgrund von sinkenden Konsumausgaben der inflationsgeplagten Verbraucher nun doch in eine Rezession abgerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte von Jänner bis März um 0,3 Prozent zum Vorquartal, und zwar bereits das zweite Vierteljahr in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das Amt revidierte damit seine ursprüngliche Schätzung von Ende April dieses Jahres, die noch von einer Stagnation ausgegangen war.

Zweimal Minus

Verzeichnet man zwei Minus-Quartalen in Folge, wird von einer technischen Rezession gesprochen. Im vierten Quartal 2022 war die deutsche Wirtschaftsleistung bereits um 0,5 Prozent gesunken. Ausgebremst wurde die Konjunktur im Nachbarland insbesondere vom schrumpfenden privaten Konsum. Dieser sank im ersten Quartal um 1,2 Prozent. Ein Grund dafür dürften die Kaufkraftverluste der Verbraucher infolge der hohen Inflation sein. Auch der Staatskonsum gab allerdings nach, und zwar um 4,9 Prozent. Positive Impulse kamen dagegen von den Investitionen, die um 3,9 Prozent wuchsen. Auch der Außenhandel stützte die Konjunktur.

Kein Aufschwung in Sicht

Ein kräftiger Aufschwung ist vorerst nicht in Sicht. Die Deutsche Bundesbank rechnete im Frühjahr zumindest mit einem leichten Wachstum. "Im zweiten Quartal 2023 dürfte die Wirtschaftsleistung wieder leicht ansteigen", hieß es in ihrem aktuellen Monatsbericht. Nachlassende Lieferengpässe, hohe Auftragspolster und die gesunkenen Energiepreise könnten für eine Erholung in der Industrie sorgen, erwartet sie "Dies dürfte auch die Exporte stützen, zumal die globale Konjunktur aktuell wieder etwas Tritt gefasst hat", erwartet die Deutsche Bundesbank.

Die deutsche Bundesregierung rechnet ihrerseits in diesem Jahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 0,4 Prozent. Im kommenden Jahr 2024 soll es dann endlich zu einem kräftigeren Anstieg von 1,6 Prozent reichen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatte es ein Wachstum von 1,8 Prozent gegeben.

Angesichts von Lohnerhöhungen hat sich allerdings das deutsche Konsumklima den achten Monat in Folge aufgehellt, stellen die Konsumforscher von GfK fest. Für Juni sagen sie einen Anstieg ihres Barometers um 1,6 auf minus 24,2 Punkte voraus. Das ist der höchste Stand seit April 2022.

Konsumklima belastet

Die Konsumstimmung liege trotz aller Zuversicht dennoch weiterhin unter dem Niveau des Frühjahrs 2020, also während des ersten Corona-Lockdowns, erklären die GfK-Forscher dann. Der Konsum werde daher heuer wohl als Konjunkturmotor ausfallen. Wenig positiv wirken auch Diskussionen um ein neues deutsches Heizungsgesetz, sie belasten Immobilienbesitzern und bremsen deren Ausgabenbereitschaft.(apa)