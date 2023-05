Sonne, Wind und Wasser schicken uns keine Rechnung, pflegt Klimaministerin Leonore Gewessler zu sagen, wenn es um die Energiewende geht. Gratis ist der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen freilich nicht. Laut dem neuesten World Energy Investment Report der IEA werden im Jahr 2023 weltweit voraussichtlich rund 1,7 Billionen US-Dollar in "saubere Energie" gesteckt. Der Begriff ist allerdings sehr weit gefasst. So zählt die Internationale Energieagentur auch Investitionen in Atomkraft, den Netzausbau, Batteriespeicher, CO 2 -Speicherung und Energiesparmaßnahmen dazu.

Rein in die Erzeugung erneuerbarer Energie werden heuer rund 650 Milliarden Dollar investiert und damit deutlich weniger als in fossile Energieträger, in die etwa eine Billion US-Dollar gesteckt wird. Dennoch ist man bei der IEA optimistisch. "Saubere Energie entwickelt sich schnell - schneller, als viele Menschen denken", sagte IEA-Chef Fatih Birol am Donnerstag. "Für jeden Dollar, der in fossile Brennstoffe investiert wird, fließen jetzt etwa 1,7 Dollar in saubere Energie." Vor fünf Jahren sei das Verhältnis noch bei eins zu eins gelegen. Solarprojekte werden mit rund 380 Millionen Euro zum ersten Mal die Ausgaben für die Ölförderung übertreffen. Die jährlichen Investitionen in saubere Energien seien seit dem Jahr 2021 um fast ein Viertel gestiegen, während die Ausgaben bei der fossilen Energie um 15 Prozent zugelegt hätten, so die IEA.

Nachfrage nach Kohle auf Allzeithoch

Die derzeitigen Investitionen für fossile Brennstoffe würden deutlich über dem Niveau liegen, bei dem die im Pariser Klimavertrag vereinbarte Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden kann. Ganz besonders gelte das für Kohle, wo die Nachfrage 2022 ein Allzeithoch erreicht habe und die Investitionen wohl sechs Mal so hoch seien, wie sie auf dem Weg zur Null-Emission sein sollten. Alleine in die Kohleindustrie werde heuer um 10 Prozent mehr investiert als im Vorjahr. 2022 wurden neue Kohlekraftwerke mit 40 Gigawatt Leistung genehmigt, fast alle in China. Das bevölkerungsreichste Land der Welt ist auch einer der größten Treibhausgasemittenten. 2022 deckte China fast 60 Prozent seines Strombedarfs mit Kohle ab. Chinas Präsident Xi Jinping hat angekündigt, sein Land werde ab 2030 seinen CO 2 -Ausstoß reduzieren und bis 2060 klimaneutral sein.

Laut IEA-Analyse tragen die Mineralölkonzerne kaum zum Umbau des Energiesystems bei. Sie investieren weltweit 20 Mal mehr in die Öl- und Gasförderung als in Erneuerbare, wobei Europas Unternehmen mit einem wesentlich höheren Anteil ihrer Ausgaben für Erneuerbare positiv herausstechen. Investitionen der Branche in saubere Energieträger nehmen demnach zwar Fahrt auf, liegen aber weit unter dem nötigen Niveau im Kampf gegen den Klimawandel. Dabei war das Geschäftsjahr 2022 für viele Öl- und Gasfirmen "außerordentlich profitabel", vermerkt die IEA in ihrem Bericht. Die Gewinne lagen mit vier Billionen Dollar mehr als doppelt so hoch wie im Schnitt der Vorjahre, mehr als die Hälfte davon wurde für Dividenden, Aktienrückkäufe und Schuldentilgung ausgegeben, während früher drei Viertel reinvestiert wurden.

Weiter deutliche Kluft zwischen reichen und armen Ländern

Weiterhin spürbar ist die Kluft zwischen reichen und ärmeren Regionen. "Die Ironie ist, dass einige der sonnenreichsten Orte der Welt die geringsten Investitionen in die Solarenergie aufweisen", sagte Dave Jones, Leiter der Datenabteilung des Thinktanks Ember mit Blick auf die Ergebnisse. Die IEA habe festgestellt, dass rund 90 Prozent der Ausgaben für saubere Energie durch die Industrieländer und China getätigt würden. In Ländern des globalen Südens bremsten Faktoren wie höhere Zinsen, unklare politische Rahmenbedingungen und eine schwache Netzinfrastruktur die Investitionen. (red.)