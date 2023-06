Wo gewaltige Mengen an Kapital mit politischem Engagement zusammentreffen, sind Verschwörungstheorien meist nicht weit. Um den US-Milliardär George Soros und seine Open Society Foundations (OSF) ranken sich daher zahlreiche Mythen, insbesondere vom rechten Rand der Verschwörungstheoretiker. Der ungarischstämmige Soros hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass er sich mit seinem Vermögen für gewisse politische Ziele einsetzt.

George Soros ist eine facettenreiche Figur, profilierte er sich doch in den 1970er und 1980er Jahren zunächst als skrupelloser Finanzspekulant und wettete im großen Stil gegen ganze Volkswirtschaften. Er schrieb 1992 Finanzgeschichte als "der Mann, der die Bank von England knackte", als er gegen das Pfund spekulierte. In der Eurokrise polarisierte er mit dem Vorschlag, dass Deutschland und nicht das hoch verschuldete Griechenland den Währungsraum verlassen solle. Mit seinen Hedgefonds fuhr Soros jahrzehntelang traumhafte Renditen ein, seine Methoden waren jedoch stets umstritten.

Mit diesem Vermögen schuf er dann jedoch die Stiftung Open Society Foundations (OSF), mit der er Projekte und Nichtregierungsorganisationen in aller Welt unterstützt. Dabei sind seine Hauptanliegen gutes Regieren, Demokratieförderung und liberale politische Initiativen. Soros zählt zudem zu den größten Geldgebern der US-Demokraten.

Politik und Geld

Soros, der Philanthrop und Mäzen, konnte sich jedoch nie ganz von seiner Vorgeschichte als rücksichtsloser Geschäftsmann freimachen. Seine Kritiker nehmen ihm das wohltätige Engagement nicht ab, belächeln seine Theorien und sehen ihn gar als graue Eminenz im Hintergrund, die mit enormem Finanzaufwand politischen Einfluss kauft. Er eignet sich als Jude zudem gut als Feindbild von Rechtspopulisten und wird immer wieder zum Ziel antisemitischer Anfeindungen.

Nun übergibt er das Szepter seiner milliardenschweren Stiftung an seinen Sohn Alexander Soros. Dies teilten der 92-Jährige und sein 37-jähriger Sohn in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem "Wall Street Journal" mit. Er sei "politischer" als sein Vater, erklärte Alexander Soros dabei. Eines seiner wichtigsten Anliegen sei es, gegen eine Wiederwahl von Ex-Präsident Donald Trump anzukämpfen.

"Ich wünschte, dass Geld nicht so eine große Rolle in der Politik spielen würde, aber solange die andere Seite es tut, müssen auch wir es weiter tun", sagte Alexander Soros zur Zeitung. Unter seiner Leitung werde die Stiftung den Weg seines Vaters fortsetzen und Demokratien sowie Persönlichkeiten der politischen Linken in den USA unterstützen. Er wolle sich aber auch für Themen wie das Recht auf Abtreibung, das Wahlrecht und die Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzen.

Dem "Wall Street Journal" zufolge wählte der Verwaltungsrat der OSF Alexander Soros bereits im Dezember 2022 zum Vorsitzenden. Er ist das zweitjüngste von insgesamt fünf Kindern des Milliardärs.

Universität im Kreuzfeuer

In Österreich war George Soros er zuletzt in aller Munde, als die von ihm gegründete Central European University (CEU) von Budapest nach Wien übersiedelte. Die Privatuniversität war vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und seiner Regierung faktisch aus dem Land vertrieben worden, indem man ihr die Rechtsgrundlage entzogen hatte.

Grund dafür ist das Engagement des Holocaust-Überlebenden Soros nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes in Europa. Im Rahmen dessen setzte er sich nachdrücklich für die Stärkung demokratischer Strukturen ein und gründete die CEU in Budapest. Deren Mission war jedoch dem ungarischen Regierungschef Orban ein Dorn im Auge. Fortan wiederholte er über Jahre hinweg seine Erzählung, wonach Soros nach Kontrolle der europäischen Politik strebe. Anlässlich der Flüchtlingskrise 2015 eskalierte dieser Konflikt, Viktor Orban warf seinem Intimfeind vor, einen Plan zur Massenaufnahme von Migranten in Europa zu haben, um die demografische Struktur des Kontinents zu verändern.

Die CEU stellte 2019 den Betrieb in Ungarn ein und eröffnete einen neuen Campus in Wien. 2020 urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) , dass das ungarischen Hochschulgesetz gegen EU-Recht verstößt.(red./apa)