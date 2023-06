Für Xi Jinping gab es an seinem 70. Geburtstag die üblichen Glückwunschschreiben. Die Staats- und Regierungschefs befreundeter Staaten gratulierten dem chinesischen Präsidenten und lobten dabei teils überschwänglich die guten gegenseitigen Beziehungen. So bezeichnete Kreml-Chef Wladimir Putin Xi als seinen "engsten und vertrauenswürdigsten Freund" unter seinen ausländischen Amtskollegen, der sich mit großem Einsatz um die Stärkung der umfassenden Partnerschaft zwischen Moskau und Peking bemühe.

Neben Glückwunschtelegrammen hat Xi am Donnerstag allerdings auch eine wenig erfreuliche Nachricht erhalten. Denn die chinesische Wirtschaft kommt jüngsten Zahlen zufolge nach der Corona-Flaute auch weiterhin nicht in Fahrt. Die Produktion der chinesischen Industrie stieg im Mai laut Regierungsdaten zwar wie von Volkswirten erwartet um 3,5 Prozent. Das Wachstum schwächte sich im Vergleich zum April-Wert von 5,6 Prozent aber deutlich ab. Der Anstieg der Einzelhandelsumsätze von 12,7 Prozent war ebenfalls niedriger als im Vormonat und verfehlte obendrein die Erwartungen von Experten.

"Dynamik lässt nach"

Die Daten untermauern die zuletzt größer gewordenen Sorgen über den Zustand der chinesischen Wirtschaft, die nicht nur mit lahmenden Industrie- und Einzelhandelsumsätzen kämpft, sondern auch mit der der anhaltenden Schwäche des Immobilienmarktes. Der Sektor war über Jahre so stark gewachsen, dass Experten vor einer Blasenbildung warnten, seit Jahresbeginn sind die Investitionen nun aber um 7,2 Prozent gesunken. "Alle bisherigen Daten signalisieren übereinstimmend, dass die wirtschaftliche Dynamik nachlässt", sagte Zhiwei Zhang, Präsident des Vermögensverwalter Pinpoint Asset Management.

Angesichts der schwachen Entwicklung greift nun auch schon die chinesische Zentralbank mit einer Lockerung ihrer Geldpolitik der Wirtschaft unter die Arme. Wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte, wird der Zins für einjährige Kredite um 0,1 Prozentpunkte auf 2,65 Prozent gesenkt. Erst am Dienstag hatte die People’s Bank of China den einwöchigen Reverse-Repo-Satz verringert.

Größeres Paket geplant?

Viele Experten glauben aber, dass die erste Zinssenkung seit August 2022 erst der Anfang war, da auch die Regierung in Peking zunehmend unter Druck gerät, die holprige wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie mit zusätzlichen Maßnahmen zu stützen. "Wir glauben, dass die Zinssenkungen der Notenbank Teil eines umfassenden, aber begrenzten Konjunkturpakets sein werden", heißt es in einem Kommentar des Analysehauses Pantheon Macroeconomics. Neben Zinssenkungen können sich die Fachleute etwa staatliche Investitionen vorstellen. Ziel eines solchen Pakets sei es, die Wirtschaft auf Kurs zu halten und das staatliche Wachstumsziel von etwa 5 Prozent im laufenden Jahr einzuhalten.

Mit allzu umfangreichen Hilfen haben sich Notenbank und Regierung trotz der nach wie vor sehr niedringen Inflationsraten aber bisher zurückgehalten. Unter anderem könnte eine zu lockere Geldpolitik in Zeiten, in denen andere Notenbanken die Leitzinsen deutlich angehoben haben, zu Kapitalabflüssen aus dem Land führen. Verglichen etwa mit den üppigen Hilfen, die China während der großen Finanzkrise 2008 mobilisierte, fallen die bisherigen Maßnahmen kleiner und gezielter aus. (rs)