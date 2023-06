Die antiken Römer brachten vor etwa 2.000 Jahren nicht nur Straßen und Thermen in die Provinz Britannia. Wie es scheint, nahm auch die weltweit bekannte britische Pub-Kultur ihren Anfang mit römischen Weintavernen, wo anstelle der heute gängigen Biere vor allem Wein in Strömen floss, der den Legionären Ausflucht vom harschen militärischen Alltag im eroberten Britannien bot.

Während das Römische Reich längst fiel, sind Pubs heute nicht nur in Großbritannien und Irland an fast jeder Straßenecke zu finden, sondern auch wichtiges Exportgut im Rest der Welt. Doch die Zahlen der öffentlichen Wirtshäuser im Vereinigten Königreich nimmt stetig ab.

Einer Analyse zufolge haben innerhalb eines Vierteljahres so viele Pubs in Großbritannien geschlossen wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Unter dem Druck steigender Kosten haben im ersten Quartal dieses Jahres 200 Wirtshäuser Insolvenz angemeldet, zitierten britische Branchenblätter das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Price Bailey. Insgesamt hätten in England, Wales und Schottland binnen eines Jahres 620 Pubs dichtgemacht, 68 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Viertel der Pubs verschwunden

Eine Entwicklung, die sich in das Bild der vergangenen Jahre einfügt. Seit mehr als 20 Jahren verschwinden immer mehr der britischen Gasthäuser. Zählte die "British Beer and Pub Association" (BBPA) im Jahr 2000 noch mehr als 60.000 Pubs innerhalb des königlichen Staatsgebiets, ging deren Anzahl zehn Jahre später auf 54.400 und bis 2022 auf 45.800 zurück. Binnen 22 Jahren verschwand also rund ein Viertel der Pubs.

Wie die meisten Wirtschaftssektoren ächzen auch viele Gaststätten unter den erhöhten Energie-, Rohstoff- und Lohnkosten für Personal - sofern dieses noch zu finden ist. Separat durch das nationale Statistikamt erhobene Daten zeigen, dass mehr als jeder fünfte Pub (22 Prozent) in erster Linie aufgrund des Mitarbeitermangels seine Öffnungszeiten einschränken muss. Immerhin: Im Vergleich mit dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung, als noch 29 Prozent der Wirtshäuser ihre Tore nur eingeschränkt aufsperren konnten.

Die Situation für die "public houses" könne sich sogar noch verschlimmern, weil Gastrobetriebe wegen steigender Zinsen Kredite nicht mehr zurückzahlen könnten, warnt Price Bailey. Dazu kommt, dass mittlerweile weniger Briten regelmäßig in einem Pub sind. Zwar geben laut einer YouGov-Umfrage immer noch 50 Prozent der Briten an, mindestens alle zwei Wochen Speisen und Getränke in Pubs zu konsumieren. Doch ganz an das Niveau aus Zeiten vor der Pandemie reicht dies nicht heran.

Zudem wirken sich auch die höheren Lebenshaltungskosten auf den wirtschaftlichen Fortbestand der Gaststätten aus, da Verbraucher weniger Geld zur Verfügung hätten. Dennoch müssen viele Gasthäuser wegen der gestiegenen Kosten weiterhin die Preise erhöhen. 2022 kostete ein Pint Bier durchschnittlich schon umgerechnet 4,70 Euro und damit fast 60 Cent mehr, als noch vor der Corona-Pandemie.

Es dürfte sich laut Analyse aber eine leichte Entspannung abzeichnen. Wie aus dieser hervorgeht, hätten mit 35 Prozent mehr als zwei Mal so viele der befragten Pubs steigende Umsätze gemeldet als sinkende (16 Prozent). Das bedeute eine dramatische Verbesserung im Vergleich zur Lage vor sechs Monaten, als nur 7 Prozent von besseren Umsätzen sprachen, aber 58 Prozent von rückläufigen Erlösen.

Entspannung für viele zu spät

Dennoch: "Für viele Kneipenbetriebe, die über die schwierigen Jahre hinweg unüberschaubare Schulden angehäuft haben, könnte die besseren wirtschaftlichen Aussichten zu spät kommen", sagt Price-Bailey-Experte Matt Howard. "Die Banken werden voraussichtlich zunehmenden Druck auf die Schuldner ausüben, Kredite zu erfüllen oder abzubezahlen."(jm/ag.)