Endlich wieder unabhängig

Caracas/Wien. Seit den vergangenen vier Jahren leidet Venezuela an der schlimmsten Finanzkrise seiner Geschichte. Eine Kombination aus einer monolithisch auf Erdöl ausgerichteten Wirtschaft, internen politischen Verwerfungen sowie internationaler Ächtung der sozialistisch-populistischen Regierung lässt Venezuelas Währung, den Bolivar, ins Bodenlose sinken. Im vergangenen Jahr betrug die Inflationsrate 2400 Prozent. Der Internationale Währungsfonds geht von einer Inflationsrate von sogar 13.000 Prozent 2018 aus. Am Mittwoch kostete ein Dollar fast 232.730 Bolivar auf dem Schwarzmarkt.

Zahlungsmittel abseits von Zentralbanken und Börsen

Nun soll eine Kryptowährung Erleichterung bringen. Sie heißt "Petro", in Anspielung auf die Hauptressource des Landes, und sie soll das Land unabhängig von vermeintlich feindlich gesinnten Außenfaktoren machen. Venezuela ist das erste Land, das eine Kryptowährung herausgibt. Die Kryptozahlungsart wurde schließlich von Internetnutzern perfektioniert, die ihre Geschäfte gern abseits der offiziellen Wege abwickelten, sprich im halblegalen oder ganz illegalen Bereich. Doch mit dem Höhenflug von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum hat die anonyme Zahlungsart per verschlüsseltem Datensatz nicht nur das Interesse von Waffenkäufern erweckt und von Digital Natives, die zu Händlern wurden. Nein, nun sind auch Regierungen an dieser demokratischen Zahlungsart interessiert, die keinen Sanctus von Zentralbanken braucht sowie keiner Aufsicht von Börsen unterliegt und sich überhaupt frei von den internationalen Auflagen bewegen kann. Ideal also für Länder, die sich international schlecht oder unfair behandelt fühlen. Wie etwa Venezuela. Noch dazu, wo gerade eine der verbliebenen Lebensadern Venezuelas bedroht ist.





Washington und Brüssel haben bereits Sanktionen gegen Führungsfiguren der venezolanischen Regierungspartei verhängt, genauso wie auch ein Waffenembargo, unter dem Eindruck der blutigen Proteste gegen die Neuschreibung der Verfassung des südamerikanischen Landes.

Doch all das ist nur ein Säbelrasseln, vergleicht man es mit dem, was noch kommen könnte: Sanktionen gegenüber Venezuelas Erdöl. Denn worüber die USA etwa bei all ihrer Verdammung Venezuelas sehr ungern sprechen: Laut den aktuellst verfügbaren Daten aus 2016 importierten die USA 800.000 Barrel Öl aus Venezuela. Das bedeutet, dass Venezuela - nach Kanada und Saudi Arabien - der drittgrößte Ölimporteur der USA ist.

Damoklesschwert Erdölembargo der USA

Bei den Raffinieren an der US-Golfküste ist Venezuela unangefochtener Platzhirsch. Auch wenn der größte Abnehmer von venezolanischem Erdöl in den USA die Venezolaner selbst sind: Das meiste venezolanische Rohöl in den USA wird von Citgo gekauft, einer Tochter der venezolanischen Erdölgesellschaft PDVSA. Aber weitere sieben US-Unternehmen stehen dem Konsum von Citgo kaum nach, schreibt etwa die "Financial Times".