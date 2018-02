Ungewissheit in Italien bringt Märkte zum Zittern

Rom. (reu/wak/kle) Italien wählt am 4. März - in einer Woche. Umfragen zufolge wird es äußerst schwierig werden, eine stabile Mehrheit zu finden und damit eine handlungsfähige Regierung in Rom zu bilden. Das bedeutet eine Unsicherheit, die bekanntermaßen in den Märkten verhasst ist. Analysten erwarten eine kurzfristige Volatilität in den sensiblen Märkten der Eurozone.

Die Zinsen der zehnjährigen italienischen Staatsanleihen sind diese Woche schon um rund zehn Basispunkte gestiegen. Das bedeutet einen ordentlichen Risikoaufschlag - Ausdruck dafür, dass der Markt Italien in eine mögliche Krise rutschen sieht. Damit haben sich die italienischen Bonds von den deutschen um rund 140 Basispunkte entfernt. Das ist der größte Abstand seit Ende Jänner.





"Einige lang vergessene Muster kehren gerade auf den Staatsanleihen-Markt der Euroländer zurück", sagt Commerzbank-Analyst Christoph Rieger. "Die deutsche Bundesanleihe wird immer stärker, während in Italien ein Ausverkauf herrscht." Laut Rieger haben die jüngsten Bemerkungen des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker hier durchaus Niederschlag gefunden. Als beinahe selbsterfüllende Prophezeiung erklärte Juncker am Donnerstag, dass sich die Kommission auf mögliche Turbulenzen an den Finanzmärkten nach der Parlamentswahl in Italien vorbereite. "Wir könnten in der zweiten März-Woche eine starke Reaktion auf den Finanzmärkten bekommen", sagte er bei einer Diskussionsveranstaltung in Brüssel. "Wir müssen uns auf das Worst-Case-Szenario vorbereiten. Das Worst-Case-Szenario könnte sein, dass es keine einsatzfähige Regierung in Italien gibt."

Nach massiver Kritik an seinen Äußerungen versuchte Juncker am Freitag zurückzurudern: "Unabhängig vom Wahlergebnis bin ich zuversichtlich, dass die neue Regierung garantieren wird, dass Italien ein Protagonist in Europa bleibt", twitterte er. Dafür verteidigte der Chef der italienischen Mitte-rechts-Allianz Silvio Berlusconi den konservativen Kommissionspräsidenten: "Juncker hat lediglich die Hoffnung geäußert, dass es zu einer klaren Mehrheit und einer soliden Regierung in Rom kommt." Der viermalige Premier Berlusconi äußerte die Befürchtung, dass es zu Einbrüchen an der Mailänder Börse kommen könnte, sollte aus den Wahlen keine klare Mehrheit im Parlament hervorgehen. Laut Ex-Außenministerin Emma Bonino, Chefin der Gruppierung "Mehr Europa", ist das ungewisse Wahlergebnis auf das neue Wahlsystem zurückzuführen - eine Mischung aus Proporz- und Mehrheitswahlrecht. Boninos Partei nimmt mit der Mitte-links-Koalition um Matteo Renzis PD an den Wahlen teil.