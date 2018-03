EU plant großen Konter im Stahlstreit mit den USA

Brüssel/Washington. (ast/reu) Im andauernden Handelsstreit mit den USA könnte die EU-Kommission neben Harley-Motorrädern und Whiskey auch Orangensaft, Kosmetik und Kleidung aus den Vereinigten Staaten mit Zöllen belegen. Die Kommission habe die Vertreter der 28 EU-Länder über die Sanktionsliste informiert, sagten EU-Diplomaten am Dienstag.

Darauf befänden sich zu gleichen Teilen Stahl, Gebrauchsgegenstände und Lebensmittel samt Getränken. In letztere Kategorie mit einem Volumen von knapp einer Milliarde Euro fällt neben Orangensaft und Whiskey auch Mais. Die zweite Warengruppe umfasst Hemden, Jeans und andere Textilien, Schuhe, Kosmetik, Motorräder und Boote. Sie ist gut eine Milliarde Euro schwer. Auf der Liste stehen insgesamt US-Produkte im Wert von 2,8 Milliarden Euro.





Unmittelbar verhängen wird die Brüsseler Behörde die Strafabgaben aber nicht. Vorher muss US-Präsident Donald Trump die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte wirklich umsetzen. Bisher gibt es nur Drohungen. Nichtsdestotrotz werden die EU-Kommissare bei ihrem nächsten Treffen heute, Mittwoch, über die nächsten Schritte beraten.

Republikaner wollen

Trump stoppen

Trotz wachsenden innenpolitischen Drucks will Trump an den Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte festhalten. "Wir geben nicht nach", sagte der Präsident am Montag in Washington. Zuvor hatten führende Vertreter seiner Republikanischen Partei wie auch Wirtschaftsvertreter gefordert, auf die Maßnahmen zu verzichten. "Wir sind sehr besorgt über die Folgen eines Handelskriegs und drängen das Weiße Haus, diesen Plan nicht weiter zu verfolgen", erklärte eine Sprecherin von Paul Ryan, dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses. "Das neue Steuerreformgesetz hat die Wirtschaft angekurbelt, und wir wollen diese Gewinne nicht gefährden." Ryan kommt aus dem Bundesstaat Wisconsin, wo der Motorradbauer Harley-Davidson beheimatet ist, der im Fall von EU-Zöllen betroffen wäre.

Vertreter der Wirtschaft drängen auf ein Treffen mit Trump. Dabei wollen sie ihm die negativen Folgen der Zölle für US-Unternehmen schildern, die Stahl und Aluminium verarbeiten, sagte ein Insider. Auf die europäische Ankündigung von Gegenmaßnahmen hatte Trump mit der Drohung einer Ausweitung der Zölle auf Autos reagiert. Höhere Zölle würden etwa deutschen Firmen wie BMW, Daimler und Volkswagen hart treffen. Es wird damit gerechnet, dass Trump in dieser Woche Details zu den Zöllen bekannt gibt. Der Präsident glaube aber nicht an einen Handelskrieg durch US-Maßnahmen, so Trump.