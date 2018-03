Trumps treuer Berater

Peter Navarro könnte zum Chefberater aufsteigen. © afp/Loeb Peter Navarro könnte zum Chefberater aufsteigen. © afp/Loeb



(da/reu) Aus einem Hedgefondsmanager, einem Hotelentwickler, einem Mitarbeiter einer Denkfabrik, den Chefs eines Zigarettenherstellers sowie eines Stahlproduzenten bestand das Wirtschaftsteam von Donald Trump, das der damalige Präsidentschaftskandidat im August 2016 vorstellte - und aus Peter Navarro. Der Wirtschaftsprofessor stach damals heraus, schließlich war er der einzige Vertreter auf Trumps Beraterliste, der in Wirtschaftswissenschaften promoviert hatte.

Auch im akademischen Kreis ist er ein Exot. Während der Mainstream für Freihandel plädiert, fordert Navarro seit langem einen Importzoll in Höhe von 45 Prozent auf chinesische Waren. Die USA sollten seiner Meinung nach eine strengere Haltung zu Diebstahl geistigen Eigentums und in Handelsfragen einnehmen. Drei der neun Bücher des an der University of California in Irvine Lehrenden befassen sich kritisch mit Chinas Rolle in der Welt.





Gleich in den ersten Wochen von Trumps Amtszeit sorgte Navarro, nun Chef des neu gegründeten Nationalen Handelsrats, für Aufsehen. Nicht China, sondern Deutschland wurde Hauptziel seiner Kritik. Der 67-Jährige wetterte, der Euro sei so etwas wie eine "implizite Deutsche Mark", dessen niedriger Wert Deutschland einen Vorteil gegenüber seinen wichtigsten Handelspartnern gebe. Ein heftiger transatlantischer Streit um Rekorde mit "Made in Germany" war die Folge. Später bezeichnete Navarro den deutschen Exportüberschuss als "ernste Sache".

Wie Trump teilt auch Navarro die Welt in Gut und Böse ein. Der Präsident nennt seinen Berater einen "Visionär". "Er weiß einfach nicht, wovon er spricht, wenn es um Handelspolitik geht", kritisiert hingegen Lee Branstetter, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Carnegie Mellon und Handelsexperte am Peterson Institute of International Economics, gegenüber "Business Insider". Denn Navarro ist nicht nur thematisch ein Außenseiter, er hat zudem kaum Aufsätze in wichtigen Volkswirtschafts-Zeitschriften veröffentlicht.

Doch nicht immer war Navarro der harsche Kritiker des Freihandels dieser Tage. "Gefährlich und ansteckend" nannte er die in den 1980ern vom damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan verhängten Zölle.

