Keine Frage der "echten Freundschaft"

Washington/Brüssel. (ast) Vor 70 Jahren vereinbarten Regierungen von insgesamt 23 Staaten - unter der Führung der Vereinigten Staaten von Amerika - die Streichung von Zöllen. Der Startschuss für das Zeitalter der Globalisierung. In den darauf folgenden Jahrzehnten bewegte sich die Welt auf Handelswegen, die die USA aufgestellt hatten. Doch diese Zeit scheint dem Ende sehr nahe. China schottet seinen Markt ab und weitet seinen Einfluss rund um den Globus ungehemmt aus. Präsident Donald Trump baut nun Handelsschranken auf. Dabei könnten die Stahl- und Aluminiumzölle von 25 und zehn Prozent erst der Anfang sein.

Denn bereits beim Nato-Gipfel 2017, bei dem Trump seine europäischen Partner scharf rügte, war klar: die alte Freundschaft ist vorbei. Erst die radikale Senkung der US-Unternehmenssteuer, nun die Strafzölle - womöglich auch auf Fahrzeuge. Fehlt nur noch die Abwertung des Dollars, was dazu führen würde, dass europäische Produkte in den USA teurer würden. Eine weitere Waffe im Handelskrieg.





In der Verhärtung zwischen den Fronten, bei der sich die USA vor allem mit der EU ein Wettbieten an Strafmaßnahmen liefern, betonte Trump aber wieder die Bereitschaft zu Ausnahmen für einige Länder - aus Gründen der "nationalen Sicherheit." So sollen Kanada, Mexiko und weitere Staaten von den Abgaben verschont bleiben. Trump selbst bekräftigte dies am Donnerstag via Twitter, dass die USA bei den Zöllen "Flexibilität" gegenüber ihren "wahren Freunden" zeigen würden, die "fair mit uns sowohl im Handel als auch militärisch umgehen."

Dass dies für die EU gelten könnte, ist unwahrscheinlich. Eben nur im Falle von Kanada und Mexiko hatten der US-Präsident und sein Stab in den Vortagen konkret mögliche Konzessionen in Aussicht gestellt. Mit diesen beiden Ländern wird derzeit über eine Neufassung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta verhandelt.

Die EU muss sich tatsächlich warm anziehen. Den Erlass für die Einführung der Strafzölle könnte Trump Regierungskreisen zufolge bis Freitag unterschreiben. In Kraft treten sollen die Zölle dann zwei Wochen danach.

Handelsstreit bedroht

internationale Sicherheit

Die Zölle kommen auch außenpolitisch zu einer Unzeit, wenn es um die Beziehungen zu Südkorea geht. Das Land, mit dem die US-Regierung bereits begonnen hat, einen bestehenden Freihandelspakt neu zu verhandeln, ist einer der Top-3-Stahlimporteure in die USA - und wichtiger diplomatischer Partner im Atomstreit mit Nordkorea sowie geopolitisch wichtig, wenn es um Chinas Vormachtstreben im Pazifik geht. Trumps "Freundschaftsdienst" würde Südkorea 1,1 Milliarden Dollar kosten - China nur 689 Millionen.

Auch in den USA wächst der Widerstand gegen die Zoll-Pläne weiter: Mehr als 100 republikanische Abgeordnete des Repräsentantenhauses appellierten in einem Brief an Trump, auf ein pauschales Verhängen der Abgaben zu verzichten und nur gezielt gegen Billig-Importe vorzugehen. Der Chef der US-Handelskammer warnte vor negativen Folgen für das Wachstum und den Arbeitsmarkt.

Eine Kongressdelegation aus Iowa warnte in einem Brief vor Schaden für die Landwirte und die Industrie in ihrem Bundesstaat. Der Chef der US-Großbank Morgan Stanley, James Gorman, reihte sich in die Schar der Kritiker ein. "Das größte Problem, das dieses Land hat, ist nicht das Handelsdefizit, sondern das Haushaltsdefizit", sagte er dem TV-Sender CNBC.

Europa sucht

Verbündete

Auch wenn sich EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am Samstag mit Vertretern der USA und Japans in Brüssel treffen will, um dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer die Position der EU deutlich zu machen, sagte ein Vertreter der EU-Kommission. Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici betonte, die Europäer wollten zwar eine Eskalation vermeiden, aber sie bereiteten sich auf einen Gegenschlag vor, der sofort wirksam würde.

Dazu gehören nicht nur Zölle auf US-Produkte wie Blue Jeans und Erdnussbutter. Einem der "Zeit" vorliegenden Geheimpapier will die EU-Kommission die Handelsbeziehungen mit möglichst vielen Ländern in den kommenden Monaten vertiefen. Mitarbeiter Malmströms sprachen hierfür in den vergangenen Wochen gezielt Regierungen an, die ihre Geschäftsbeziehungen mit den USA ausbauen wollen, Trump aber nicht trauen. Mexiko, Japan und Staaten Südamerikas könnten sich so mit der EU gegen die USA verbünden.