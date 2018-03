Washington/Brüssel. (ast) 1981 veröffentlicht das Duo Deutsch Amerikanische Freundschaft, kurz D.A.F., ihr Album "Alle gegen alle". Die Mauer in Berlin steht noch, der Krieg ist kalt, das Wettrüsten bestimmt die Dynamik. Die Freundschaft zwischen Deutschland und den USA ist nach Jahren der Verbundenheit heute wieder am Tiefpunkt. Von einem "neuen bösen Tanz" singt D.A.F. im Titelsong - die nun erlassenen Strafzölle auf Stahl und Aluminium von US-Präsident Donald Trump setzen Handels- und Bündnispartner weltweit mächtig unter Druck. Ein neues böses Tänzchen zwischen Wetteifern im Überbieten von Strafandrohungen hat begonnen.

Nach Einschätzung von Experten könnte Trump mit seinem protektionistischen Coup das Welthandelssystem aushebeln, das sein Land durch die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) mitgeprägt hat. Dies wäre "nicht mehr und nicht weniger als das Ende der Zivilisation" im weltweiten Handel, wie ein hoher WTO-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Nach den Worten ihres Sprechers Dan Pruzin sieht sich die WTO bisher aber nicht in der Lage, die Schutzzölle zu bewerten. "Wir wissen noch nicht, was die rechtliche Grundlage für die US-Maßnahmen ist."





EU fordert Ausnahme

Die EU-Kommission fordert von den USA Ausnahmen für die Strafzölle. "Wir sind Verbündete der USA und keine Bedrohung", betonte der Vizepräsident der EU-Kommission Jyrki Katainen am Freitag in Brüssel.

Katainen wies einen Zusammenhang zwischen den europäischen Verteidigungsausgaben und dem Handelsbereich entschieden zurück. "Nato-bezogene Angelegenheiten und Handel sind völlig unterschiedliche Dinge." Außerdem seien Fragen der Verteidigungsausgaben keine Verantwortung der EU-Kommission. "Wir sind für den Handel verantwortlich." Daher wolle er auch über solche Zusammenhänge nicht spekulieren. "Jeder weiß, dass wir enge Verbündete der USA bei Handel und Sicherheit sind." Die EU sei wenn nötig auf Gegenmaßnahmen vorbereitet, im schlimmsten Fall werde sie die USA vor der WTO klagen. Dieser Weg sei nicht ausgeschlossen.

Trump dürfte das anders sehen: Er erklärte, dass neben Kanada und Mexiko auch andere Länder Ausnahmen beantragen könnten. Dabei würden auch die Verteidigungsausgaben der Verbündeten berücksichtigt. Trump hat wiederholt Nato-Staaten kritisiert, die - wie Deutschland - weniger für Rüstung ausgeben als von der Allianz vereinbart.

Von dem Gespräch der EU und Japan mit dem US-Handelsbeauftragten am Samstag wird wenig erwartet. Das Treffen werde sicher nicht alle Probleme lösen, sagt Katainen. Man wolle aber so viel Klarheit wie möglich über die Position der USA.

Aufwind für TTIP

Der Chef der europäischen Wirtschaftskammern "Eurochambres", Christoph Leitl, erklärte, Trump habe eine Hintertür offengelassen. Es müsse jetzt alles darangesetzt werden, dass auch die Europäer wie Kanada und Mexiko eine Ausnahmeregelung bekommen.

"Die EU kann nicht tatenlos zusehen, wenn Donald Trump die Weltwirtschaft in Geiselhaft nimmt. Die europäische Antwort muss aber eine mit Augenmaß sein. Ein Handelskrieg schadet allen und nützt niemandem", betonte Leitl. Ob das bedeutet, dass europäische Länder durch den verstärkten Kauf von Militärprodukten Trump zu besänftigen versuchen, bleibt vorerst offen. Bevor in zwei Wochen die US-Zölle in Kraft treten, könnten noch Ausnahmen verhandelt werden, sagte der ÖVP-Europaabgeordnete Paul Rübig. Als Druckmittel arbeitet die EU an Gegenmaßnahmen.

Freihandelsbefürworter wittern bei der aktuellen Stimmungslage ihre Chance. Forderungen nach einer Wiederbelebung der Bemühungen um das transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP werden lauter. "Hätten wir bereits ein Freihandelsabkommen wie TTIP, wären die aktuellen Strafzölle ausgeschlossen", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer.