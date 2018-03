Ein neuer TV-Star fürs Weiße Haus

Washington. Studienabbrecher, Wall-Street-Banker, TV-Moderator: Donald Trumps künftiger Wirtschaftsberater Lawrence "Larry" Kudlow hat eine lange Karriere mit überraschenden Wendungen hinter sich. Der 70-Jährige stand während seiner Studienzeit links, ehe er sich den konservativen Republikanern zuwandte und zum Verfechter von Steuersenkungen und weniger Regulierung wurde. Auch seine Ausbildung verlief nicht ohne Wandel. Zunächst erwarb er einen Abschluss in Geschichte an der University of Rochester, ehe er Politik und Wirtschaft an der Princeton University studierte - den anvisierten Master-Titel durch einen Studienabbruch aber nicht erreichte.

Das hinderte Kudlow nicht an einer steilen Karriere als Ökonom. Zunächst arbeitete er für die amerikanische Notenbank Fed, dann als Wirtschaftsberater für den republikanischen Präsidenten Ronald Reagan. 1987 wurde er Chefvolkswirt der Wall-Street-Bank Bear Stearns. Diese verließ er nach Drogen- und Alkoholproblemen zu Beginn der 90er Jahre. Seit mittlerweile über zwei Jahrzehnten trocken, bezeichnete er seine Abstinenz erst kürzlich als "Mittelpunkt meines Lebens" und "mein Nr. 1 Job".





Einem größeren Publikum bekannt wurde Kudlow schließlich als Buchautor, Kolumnist und vor allem als TV-Moderator. Er war beispielsweise Gastgeber der CNBC-Sendung "The Kudlow Report", die im Hauptabendprogramm lief. Sein Radioformat "The Larry Kudlow Show" wurde in vielen Landesteilen verbreitet. Kudlow, in dritter Ehe verheiratet, ist außerdem Gründer einer nach ihm benannten Beratungsfirma.

Obwohl er früh den jetzigen US-Präsidenten Trump unterstützte, hat Kudlow ihn auch kritisiert - etwa für seine Entscheidung, Importzölle auf Aluminium und Stahl zu erheben. "In Wirklichkeit sind höhere Zölle Steuererhöhungen", schrieb er erst vor wenigen Tagen. Reagan habe Ähnliches gegen japanischen Stahl unternommen und dies später bereut. "Trump wird das ebenfalls lernen", so sein künftiger Top-Wirtschaftsberater. "Und wir hoffen, dass er das eher früher als später tut."

"China verdient harte Antwort"

Doch Kudlow ist durchaus für Zölle, wenn sie Strafmaßnahmen gleichkommen. Das klingt dann so: In einem Interview mit dem Sender CNBC erklärte Kudlow: "China hat seit langem nicht nach den Regeln gespielt. Ich muss sagen, als jemand, der eigentlich keine Zölle mag, denke ich doch, dass China eine harte Antwort verdient hat."

Auch gegen die Europäische Union signalisiert Kudlow eine härtere Gangart. Die EU verfolge eine "sehr schlechte protektionistische Politik", sagte der neue Trump-Berater. Er hoffe aber, dass sich mehrere Länder zusammentäten, um gegen China beim Handel vorzugehen. Die EU hofft noch, von den von Trump verhängten Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminium-Importe ausgenommen zu werden.

Das Münchner Ifo-Institut sprang gleich auf den Zug auf und sprach sich für Zollsenkungen im transatlantischen Handel aus. "Die EU ist keineswegs das Paradies für Freihändler, für das sie sich gern hält. Das gilt insbesondere im Vergleich mit den USA", sagte der Leiter des Ifo-Zentrums für Außenwirtschaft, Gabriel Felbermayr. Der Durchschnittszoll der EU liege bei 5,2 Prozent, in den USA seien es 3,5 Prozent. EU-Ratspräsident Donald Tusk plädiert dafür, die auf Eis liegenden Verhandlungen über ein transatlantisches Freihandelsabkommen wieder aufzunehmen. Das würde die Möglichkeit bieten, die Zölle auf beiden Seiten weitgehend abzubauen.

China gab sich kämpferisch: "Wenn ein Handelskrieg erst einmal beginnt, werden sich die leistungsfähigen Länder den USA nicht beugen", hieß es in einem Leitartikel der staatlichen Zeitung "Global Times". China wolle einen Handelskrieg vermeiden. Sollte es dennoch dazu kommen, werde es keine Beschwichtigungspolitik geben. Der Forderung der US-Regierung, dass China seinen Überschuss im Handel mit den USA um 100 Milliarden Dollar abbauen soll, wurde eine Absage erteilt. "Wenn die USA ihr Handelsdefizit reduzieren wollen, müssen sie die Amerikaner dazu bringen, härter zu arbeiten."